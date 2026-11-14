Grand Slam of Darts 2026: Harter Formtest vor WM mit neuem Modus

Der Grand Slam of Darts 2026 startet mit einer radikalen Regeländerung. 48 Spieler kämpfen um die Eric Bristow Trophy unter erhöhtem Druck in Wolverhampton.

Die professionelle Darts-Korrelation ( PDC) hat das prestigeträchtige Major-Turnier Grand Slam of Darts 2026 angekündigt, das als entscheidender Formtest vor der laufenden Darts-Weltmeisterschaft gilt. Das Turnier findet traditionell in Wolverhampton in England statt und bietet den Athleten eine wichtige Bühne, um sich für den höchsten Titel im Sport zu qualifizieren. Mit dem Startschuss in der Gruppenphase am vergangenen Samstag hat eine der wichtigsten Turnierserien des Jahres begonnen, die sowohl für etablierte Stars als auch für Nachwuchshoffnungen große Bedeutung hat.

Radikaler Moduswechsel erhöht Druck auf Favoriten

Die größte Neuerung im Vergleich zu vorherigen Jahren betrifft die Teilnehmerzahl und die Fortkommensregelung in der Gruppenphase. Während das Turnier in der Vergangenheit mit 32 Spielern stattfand, starten ab sofort 48 Anwärter auf den Titel. Diese werden auf acht Vierergruppen verteilt, was zu einer deutlich intensiveren Konkurrenz führt. Die Regeländerung besagt, dass nur der Gruppensieger die Runde weiterkommt; die drei anderen Teilnehmer einer Gruppe scheiden sofort aus. Damit entfällt die bisherige Regelung, bei der die besten zwei Spieler jeder Gruppe ins Achtelfinale einziehen durften, was die Fehleranfälligkeit während der Vorrunde massiv erhöht.

Also read Grand Slam of Darts 2026: Luke Littler und 47 Top-Spieler kämpfen um Titel

Entscheidungsspielregeln und Shootout-Regelung

Um die faire Platzierung der verbleibenden Spieler zu gewährleisten, gelten spezifische tiefergehende Kriterien für die Gruppenrangliste. Zwei Punkte werden für einen Sieg in einem Leg vergeben. Bei Punktgleichstand entscheidet zunächst die Legdifferenz über das Weiterkommen. Ist auch dies gleich, kommt der direkte Vergleich zwischen den betroffenen Spielern zum Tragen. Falls weder Punkte, Legdifferenz, Legs gegen den Anwurf noch der durchschnittliche Wurfwert (Average) eine klare Rangfolge zulassen, wird ein sogenanntes Neun-Dart-Shootout durchgeführt. Dabei erhalten die Spieler genau neun Darts, um einen möglichst hohen Wert zu erzielen.

Knockout-Phase und Terminplan für November

Die Gruppenphase wird im Modus Best of 9 Legs ausgetragen, sodass es in diesen Partien keine Unentschieden geben kann. Die K.o.-Phase beginnt am Mittwochabend mit dem Achtelfinale, bei dem die Teilnehmer zehn Legs für sich entscheiden müssen, um im Modus Best of 19 Legs voranzukommen. Ab dem Viertelfinale steigt die Belastung weiter an, da die Sieger dort im Modus Best of 31 ermittelt werden, was jeweils 16 Legs für den Sieg bedeutet. Das entscheidende Duell um die Eric Bristow Trophy, die Trophäe für den Sieger, findet am Sonntagabend, den 22. November, statt.

Advertisement

Qualifikationssystem und Teilnehmerfelder

Neben den Automatikqualifikanten durch Siege und Finalteilnahmen bei anderen PDC-Major-Turniern, werden die Starterplätze auch durch kleinere Turniere erworben. Die Sieger der European Darts Tour 2026 sind fest im Teilnehmerfeld integriert, während die restlichen Tickets an die Gewinner der Players-Championship-Turniere vergeben werden. Fällt eine Notwendigkeit an, werden die Sieger nach ihrem Rang in der Order of Merit sortiert. Zehn weitere Starter wurden über den Tour Card Holder Qualifier ermittelt, wodurch das gesamte Teilnehmerfeld auf 48 Personen aufgefüllt wird.

Preisgelder und Erwartungen an die Titelverteidiger

Das Gesamtpreisgeld für das Turnier beträgt eine Million Pfund. Der Titelgewinn lockt erstmalig mit einer Prämie von 200.000 Pfund, während der unterlegene Finalist 100.000 Pfund erhält. Besonders der Druck auf den Favoritenkreis um den aktuellen Titelverteidiger Luke Littler und weitere Spitzenspieler wie Luke Woodhouse steigt durch die neue Struktur. Ein einziger schwacher Auftritt in der Gruppenphase kann jetzt bereits die Chance auf den Triumph nehmen, was die Erwartungen an die sportliche Leistung in Wolverhampton deutlich erhöht hat.