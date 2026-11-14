Grand Slam of Darts 2026: Luke Littler und 47 Top-Spieler kämpfen um Titel

Vom 14. bis 22. November 2026 findet der Grand Slam of Darts in Wolverhampton statt. 48 Spieler, darunter Luke Littler und Michael van Gerwen, treten im WV Active Aldersley an.

Weniger als vier Wochen vor dem Beginn der 34. Darts-Weltmeisterschaft in London ist das nächstes großes Highlight der kalendari schen Darts-Saison in vollem Gange. Das prestigeträchtige Major-Turnier, der Grand Slam of Darts, findet aktuell in der englischen Stadt Wolverhampton statt. Das Event dient den Top-Spielern der Szene als ideale Vorbereitung auf die kommende Weltmeisterschaft und lockt eine der stärksten Felder des Jahres an.

Veranstaltungsort und Zeitplan des Turniers

Der Grand Slam of Darts 2026 wird vom 14. bis zum 22. November ausgetragen. Der Spielort der prestigeträchtigen Veranstaltung ist das WV Active Aldersley in Wolverhampton. Die Zuschauer können das Event im Free-TV bei Sport1 verfolgen. Dies bietet einen breiten Zugang für die deutschsprachige Fangemeinde, die die hochkarätigen Duelle verfolgen möchte.

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Neuer Modus mit vierzigacht Teilnehmern

Ein signifikanter Unterschied zu früheren Ausgaben ist die Teilnehmerzahl. Erstmals nehmen 48 Spieler am Turnier teil. Für den Anfang werden diese Athleten in 16 Gruppen aufgeteilt. Der Gruppensieger jeder dieser 16 Gruppen zieht direkt in die K.o.-Phase ein. Dies erhöht die Intensität der Vorrunde erheblich.

Punktevergabe und finanzielle Anreize

Neben dem Titelgewinn und dem Ehrengas spielen auch die finanziellen Belohnungen eine große Rolle. Die Preiskasse ist attraktiv gestaltet, um die Motivation der Profis zu steigern. Für den Erreichen des zweiten Platzes in der Gruppenphase steht ein Preisgeld von 16.500 Pfund bereit. Dies unterstreicht den wirtschaftlichen Wert des Events für die Athleten.

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Starke Teilnehmerliste und alte Rivalitäten

Zu den größten Favoriten auf den Titel gehört der zweimalige Vorjahressieger Luke Littler. Er wird von einer Reihe weiterer Top-Names begleitet, die um die Trophäe kämpfen werden. Zu den bekannten Namen in der Startliste zählen unter anderem Ross Smith, Gerwyn Price, Luke Humphries und Michael van Gerwen. Diese Namen garantieren spannende Duelle.

Spielregeln und technischer Ablauf

Das Turnier folgt dem klassischen 501-Double-Out-Modus. Ein Leg gewinnt, wer zuerst von 501 Punkten auf 0 herunterzählt. Eine wichtige Bedingung ist dabei, dass der Check-Out zwingend über ein Doppelfeld erfolgen muss. Diese Regel ist im professionellen Darts standard und sorgt für die typische Spannung am Schluss jedes Legs.