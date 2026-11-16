Grand Slam of Darts 2026: Start in Wolverhampton mit 48 Spielern

Das Grand Slam of Darts 2026 startet am 14. November in Wolverhampton. 48 Spieler, darunter vier Deutsche, kämpfen um den Titel. Alle Infos zum Modus und Livestream.

Der Grand Slam of Darts 2026 markiert einen bedeutenden Meilenstein in der internationalen Darts-Szene, da das prestigeträchtige Major-Turnier vom 14. bis zum 22. November in Wolverhampton ausgetragen wird. Dieses entscheidende Event findet in der WV Active Aldersley statt und dient als wichtige Generalprobe für die im darauffolgenden Monat beginnende 34. Weltmeisterschaft in London. Mit diesem Terminplan bietet der Grand Slam nicht nur den Teilnehmern eine entscheidende Vorbereitung, sondern auch den Fans die Gelegenheit, hochklassige Darts-Unterhaltung im Free-TV auf Sport1 zu verfolgen.

Neue Rekordbeteiligung am Turnier

Ein historisches Merkmal dieses Jahres ist die Teilnehmerzahl, die auf 48 Spieler anwächst. Diese Rekordbeteiligung ist ein signifikantesUpdate gegenüber den Vorjahren und sorgt für mehr Dynamik im Teilnehmerfeld. Um die immense Anzahl an Profis zu bewältigen, werden die Athleten zu Beginn des Turniers in 16 Gruppen aufgeteilt. Die Struktur dieses Gruppensystems bedeutet, dass aus jeder der 16 Gruppen genau der Erstplatzierte direkt in die entscheidende K.o.-Phase vorrückt.

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Durch diese harte Qualifikationsphase im Gruppenmodus steigt der Druck auf jeden einzelnen Wurf, da bereits die ersten Begegnungen über den weiteren Turnierverlauf entscheiden. Die Konzentration muss von der ersten Minute an auf höchstem Niveau sein, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Für die Zuschauer bietet diese Form des Wettbewerbs eine intensive Atmosphäre, in der jede Runde entscheidend ist und keine Schwächephase verziehen wird.

Deutsches Quartett und internationale Stars

Deutschland ist mit vier starken Vertretern im Teilnehmerfeld des Grand Slam of Darts 2026 vertreten. Martin Schindler, Niko Springer, Gabriel Clemens und Jan Schmidt haben sich für das Turnier qualifiziert und werden im Feld der 48 Teilnehmer starten. Sie müssen sich gegen ein extrem starkes internationales Feld durchsetzen, das zu den besten Spielern der Welt zählt.

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Die Konkurrenz ist extrem hoch, da neben den deutschen Kandidaten auch etablierte Weltstars am Start sind. Luke Littler, der zweimalige Vorjahressieger, gehört zu den großen Favoriten auf den Titel. Ihm zur Seite stehen weitere Namen wie Ross Smith, Gerwyn Price, Luke Humphries und Michael van Gerwen. Diese Namen repräsentieren die absolute Spitze des professionellen Dartsports und garantieren ein hohes technisches Niveau bei jedem Auftritt.

Klassischer Modus mit hohem technischen Anspruch

Das Spielgeschehen unterliegt strikten Regeln, die den klassischen 501-Double-Out-Modus vorschreiben. Dieser Modus ist der Standard im Profidarts und verlangt den Spielern höchste Präzision ab. Ein Leg gewinnt, wer als Erstes exakt von 501 Punkten auf Null herunterrechnet. Der entscheidende Faktor ist hierbei, dass der Sieg über ein Doppelfeld errungen werden muss.

Die Regel, dass der Check-Out zwingend über ein Doppelfeld erfolgen muss, erhöht den psychischen und technischen Druck enorm. Ein falscher Wurf in der Endphase kann schnell zum verlorenen Leg führen, wenn der Spieler nicht den richtigen Double trifft. Diese Spezifikation macht den Grand Slam zu einem Test für die beste Technik und Nervenstärke im gesamten Darts-Kalender.

Preisgelder und Ausblick

Neben dem prestigeträchtigen Titel und der WM-Qualifikation locken auch finanzielle Anreize die Profis nach Wolverhampton. Das Preisgeldsystem belohnt nicht nur den Turniersieger, sondern auch gute Platzierungen in der Gruppenphase. So erhält der Spieler, der den zweiten Platz in seiner Gruppe erreicht, 16.500 Pfund.

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Die Kombination aus historischer Teilnehmerzahl, starken deutschen Vertretern und weltweiten Stars macht das Event zu einem Highlight im November. Die Ausrichtung in Wolverhampton bietet zudem eine neue Location für das Turnier. Für Fans und Sportbegeisterte ist dies eine einzigartige Gelegenheit, die Besten des Sports im dichten Zeitplan bis zur Weltmeisterschaft in London zu sehen.