Vor der Darts-WM findet in Wolverhampton der Grand Slam of Darts 2026 statt. 48 Spieler, darunter vier Deutsche, kämpfen im klassischen 501-Double-Out-Modus. Übertragung bei Sport1.

In wenigen Wochen steht eines der spannendsten und prestigeträchtigsten Ereignisse im Kalender des professionellen Darts ports an, wenn die 34. Weltmeisterschaft in London ihren Lauf nimmt.

Kurz zuvor, jedoch bereits am 14. November, wird das Publikum auf die Stadt Wolverhampton blicken, wo der Grand Slam of Darts 2026 ausgetragen wird. Dieses prestigeträchtige Major-Turnier, das bis zum 22. November dauert, findet in der WV Active Aldersley statt und gilt als eine der wichtigsten Vorbereitungsphasen für die nachfolgende WM.

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Verändertes Teilnehmerfeld beim Grand Slam

Die Organisatoren haben für diese Ausgabe besondere Veränderungen vorgenommen, die das Turnier noch attraktiver und intensiver gestalten sollen. Erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs nehmen insgesamt 48 Spieler an der Konkurrenz teil. Diese drastische Erweiterung des Teilnehmerfeldes führt dazu, dass die Spieler in 16 Gruppen eingeteilt werden. Jeder Gruppensieger zieht unmittelbar in die K.o.

-Phase ein, was den Wettbewerbscharakter zu Beginn der Veranstaltung erheblich verschärft und für spannende Begegnungen bereits in der Vorrunde sorgt. Deutschland hat auch in diesem Jahr einen starken Auftritt mit vier vertretenen Athleten. Martin Schindler ist einer der Hoffnungsträger, der auf die Unterstützung seiner Fans hoffen kann. Begleitet wird er von Niko Springer, Gabriel Clemens und Jan Schmidt, die alle ihre Chancen auf einen tiefen Einlauf in das Turnierwettbewerb nutzen wollen.

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Auf der internationalen Ebene sind zahlreiche Top-Aktpen am Start, die um den Titel kämpfen. Der zweimalige Vorjahressieger Luke Littler kehrt als einer der Favoriten zurück und wird sich den Herausforderungen der neuen Konkurrenz stellen. Ihm zur Seite stehen weitere bekannte Namen wie Ross Smith, Gerwyn Price, Luke Humphries und Michael van Gerwen, ein erfahrener Dutch-Star, der bereits zahlreiche große Titel auf seinem Konto verzeichnen kann.

Elektrisierende Atmosphäre in Wolverhampton

Die Mischung aus jugendlichen Talentspitzenspielern und den alten Hasen im Dartsport verspricht ein hochkarätiges und taktisch anspruchsvolles Turnier. Die Atmosphäre in Wolverhampton wird voraussichtlich elektrisierend sein, da die Darts-Fans aus ganz Europa anreisen, um ihre Favoriten live zu unterstützen und die dramatischen Momente des Spiels hautnah zu erleben. Die Medienberichterstattung ist breit aufgestellt, wobei der Grand Slam of Darts auch im Free-TV übertragen wird. Für die Zuschauer und Teilnehmer gleichermaßen ist die Kenntnis der Spielregeln und des Modus entscheidend.

Beim Grand Slam of Darts kommt der klassische 501-Double-Out-Modus zum Einsatz. Dies bedeutet, dass jeder Leg gewonnen wird, wer als Erster exakt 501 Punkte auf null herunterspielt. Eine Besonderheit dieses Modus ist, dass der Check-Out, also der letzte Wurf zum Beenden eines Legs, zwingend über ein Doppelfeld erfolgen muss. Nur so zählt der Leg als offiziell beendet.

Psychologie und Präzision im 501-Modus

Diese Regel erfordert eine hohe Präzision und Nervenstärke von den Spielern, besonders in entscheidenden Momenten eines engen Matches. Die psychologische Komponente ist im Dartsport stets wichtig, und die Doppel-Regel am Ende eines Legs kann den Ausgang einer Partie oft noch vollständig wenden. Für die Zuschauer bietet die Übertragung bei Sport1 eine hervorragende Möglichkeit, das Turnier kostenlos und ohne technischen Aufwand zu verfolgen. Neben dem Kampf um den Gesamtsieg spielen auch kleinere Titel eine Rolle.

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So gibt es beispielsweise Preise für den zweiten Platz in der Gruppenphase, der mit 15.000 bis 16.500 Pfund dotiert ist. Solche Anreize sorgen dafür, dass auch in den frühen Phasen des Turniers kein Spieler nachlässt und jeder Wurf mit voller Konzentration ausgeführt wird. Die Veranstaltung bietet somit nicht nur für die Profis, sondern auch für das internationale Publikum ein unvergessliches Sportereignis.