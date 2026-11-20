Der Grand Slam of Darts 2026 startet am 14. November in Wolverhampton. Vier deutsche Darts-Profis treten gegen Top-Favoriten wie Luke Littler an.

Die professionelle Dartszene bereitet sich bereits auf ein weiteres Highlight vor, bevor die Weltmeisterschaft in London beginnt. Der Grand Slam of Darts 2026 markiert einen wichtigen Meilenstein in der Super League Darts und findet traditionell kurz vor dem Saisonfinale statt. Die Austragungsorte haben sich festgelegt, und die Teilnehmerfelder sind nun vollständig zusammengesetzt.

Termin Und Austragungsort Des Turniers

Das prestigeträchtige Major-Turnier findet vom 14. bis zum 22. November 2026 statt. Die Spiele werden in der WV Active Aldersley in Wolverhampton ausgetragen. Dieser Ort hat sich in der Vergangenheit als feste Einrichtung für dieses Turnier etabliert und bietet den Spielern sowie dem Publikum eine optimale Atmosphäre. Die organisatorischen Strukturen sind dabei darauf ausgelegt, den hohen Ansprüchen der Super League Darts gerecht zu werden. Die Lokalisierung in Wolverhampton ermöglicht eine gute Erreichbarkeit für Fans aus dem gesamten Vereinigten Königreich und dem europäischen Ausland. Die Termine sind bereits in den Kalender aller großen Veranstalter eingetragen.

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Neue Teilnehmerzahl Und Gruppenphase

Im Jahr 2026 findet eine signifikante Erweiterung der Teilnehmerzahl statt. Erstmals nehmen insgesamt 48 Spieler an dem Wettbewerb teil. Diese Zahl stellt eine deutliche Steigerung gegenüber früheren Ausgaben dar und erhöht die Komplexität des Turniers. In der ersten Phase werden diese 48 Athleten in 16 Gruppen aufgeteilt. Die mathematische Logik dahinter ist klar: Jede Gruppe besteht aus drei Spielern. In jeder dieser 16 Gruppen qualifiziert sich der Tabellenerste direkt für die K.o.-Phase. Dieser Modus zwingt die Spieler dazu, in den Vorrundenspielen maximale Präzision zu zeigen, da jeder Fehler den Einzug in die nächste Runde gefährden kann.

Deutsche Stars Und Internationale Favoriten

Deutschland ist mit vier prominenten Vertretern im Startfeld vertreten. Martin Schindler tritt erneut gegen die Weltelite an und versucht, seine Leistungen zu festigen. Neben ihm reisen Niko Springer, Gabriel Clemens und Jan Schmidt nach Wolverhampton. Diese vier deutschen Profis stehen in direkter Konkurrenz zu den größten Namen der Szene. Zu den Hauptfavoriten gehören unter anderem Luke Littler, der zweimaliger Vorjahressieger ist. Seine Dominanz macht ihn zu einem der unangefochtenen Top-Favoriten. Auch andere etablierte Stars wie Ross Smith, Gerwyn Price, Luke Humphries und der Niederländer Michael van Gerwen sind am Start. Der Kampf um die Punkte in der Gruppenphase wird daher extrem hart ausfallen. Jeder dieser Spieler hat das Potential, eine Gruppe zu dominieren.

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Regelwerk Und Modus Des Wettbewerbs

Der Grand Slam of Darts 2026 folgt den klassischen Regeln des modernen Dartsportes. Gespielt wird im Modus 501 mit Double-Out. Das bedeutet, dass ein Spieler mit 501 Punkten beginnt und exakt auf 0 herunterspielen muss. Der entscheidende Check-Out muss zwingend über ein Doppelfeld erfolgen. Ein gewonnenes Leg geht an den Spieler, der diesen Prozess zuerst erfolgreich abschließt. Die Struktur der Gruppenphase bestimmt den weiteren Verlauf des Turniers. Wer sich nicht für die K.o.-Phase qualifiziert, scheidet aus dem Turnier aus. Die finanzielle Wertschöpfung ist dabei hoch. Für den 2. Platz in der Gruppenphase stehen beispielsweise 16.500 Pfund zu gewinnen. Diese Summe unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung des Events für die Teilnehmer.

Medienpräsenz Und Verfügbarkeit Für Fans

Für das deutsche Publikum bietet der Grand Slam of Darts 2026 eine umfassende Berichterstattung. Das Turnier ist im Free-TV bei Sport1 zu sehen. Dies ermöglicht einer breiten Zuschauergemeinde, die Spiele live zu verfolgen. Die Sendungen bieten Einblicke in die spannenden Momente der Gruppenphase und der K.o.-Runde. Die Verfügbarkeit im free-to-air Programm hebt den hohen Stellenwert des Events hervor. Fans können die Spiele unabhängig von einem Pay-TV-Abo verfolgen. Die Übertragungen beginnen entsprechend dem Spielplan. Die Medienpräsenz trägt zur Popularisierung des Dartsportes in Deutschland bei. Die Kombination aus hohen Preisgeldern und starren Regeln macht den Grand Slam of Darts zu einem der wichtigsten Turniere der Saison. Der Erfolg der deutschen Teilnehmer wird dabei besonders aufmerksam beobachtet.