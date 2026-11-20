Der Grand Slam of Darts 2026 startet am 14. November in Wolverhampton. 48 Top-Spieler, darunter deutsche Akteure, kämpfen um den Titel im klassischen Modus.

Das prestigeträchtige Major-Turnier Grand Slam of Darts 2026 markiert den entscheidenden Auftakt zur diesjährigen Darts-Saison in Europa. Das Turnier startet am 14. November und findet bis zum 22. November in der WV Active Aldersley in Wolverhampton statt. Dieser Wettkampf dient als unmittelbare Vorbereitung auf die 34. Darts-WM, deren Start in London rund einen Monat später erfolgen wird. Die Veranstaltung verspricht durch eine erweiterte Teilnehmerzahl und hohe mediale Präsenz eine besondere Spannung für die Fangemeinde.

Erstmals 48 Teilnehmer im Hauptfeld

Für das Jahr 2026 gilt das Turnier als historisches Ereignis, da sich die Teilnehmerzahl im Hauptfeld erstmals verdoppelt hat. Insgesamt sind 48 Spieler für die Teilnahme am Grand Slam of Darts 2026 qualifiziert und registriert. In der ersten Phase werden diese Athleten auf 16 Gruppen aufgeteilt, wobei jede Gruppe aus drei Spielern besteht. Das Regelwerk sieht vor, dass ausschließlich der Erste jeder Gruppe direkt in die anschließende K.o.-Phase einzieht, was die Vorrundenspiele zu hochkarätigen Einzelduellen macht.

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Deutsche Stars und internationale Topfavoriten

Die deutsche Darts-Szene wird auf dem Turnierplatz durch vier namhafte Akteure vertreten sein. Neben dem erfahrenen Martin Schindler qualifizierten sich auch Niko Springer, Gabriel Clemens und Jan Schmidt für die Teilnahme. Diese Spieler treten in direkter Konkurrenz zu den globalen Topstars an. Zu den favorisierten Titelkandidaten zählen unter anderem der zweimalige Vorjahressieger Luke Littler, Ross Smith, Gerwyn Price, Luke Humphries und Michael van Gerwen. Die Mischung aus etablierten Weltklassespielern und aufstrebenden Talenten garantiert intensive Duelle.

Die deutsche Präsenz steht im Kontext der aktuellen nationalen Szene. So konnte Paul Krohne bereits in Hildesheim ein WM-Ticket für den Ally Pally gewinnen, was die hohe Konkurrenzdichtte in Deutschland unterstreicht. Die vier deutschen Teilnehmer beim Grand Slam of Darts 2026 nutzen diese Plattform, um sich international zu profilieren und sich für die folgenden WM-Qualifikationsrunden zu positionieren. Der Erfolg im K.-o.-System ist dabei entscheidend für das weitere Saisonrennen.

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Klassischer Modus und Preisgeldstruktur

Bei der Spielweise wird beim Grand Slam of Darts der traditionelle 501-Double-Out-Modus beibehalten, der von der PDC standardmäßig vorgeschrieben ist. Ein Leg gewinnt der Spieler, der zuerst exakt von 501 Punkten auf 0 herunterspielt. Eine entscheidende technische Anforderung ist, dass der finale Check-Out zwingend über ein Doppelfeld erfolgen muss. Diese Regel sorgt für taktische Vorsicht am Ende eines Legs und erhöht den Druck auf die Spieler in entscheidenden Momenten. Abweichungen oder das Nichterreichen eines Doppelfeldes führen zum sofortigen Punkteverlust des Legs.

Neben der sportlichen Disziplin spielen auch die finanziellen Anreize eine große Rolle. Die Preisgeldstruktur belohnt bereits Erfolge in der Vorrunde. So sichert der zweite Platz in der Gruppenphase dem entsprechenden Spieler 16.500 Pfund ein. Diese Summe unterstreicht den hohen wirtschaftlichen Wert des Turniers und motiviert die Athleten, bereits in der Gruppenphase maximale Punkteleistungen zu erzielen, um die direkte Weiter qualification sicherzustellen.

Übertragung und mediale Reichweite

Für die breite Öffentlichkeit in Deutschland bietet der Grand Slam of Darts 2026 umfassende Unterhaltung im Free-TV. Die Übertragungsrechte liegen bei Sport1, das das Turnier live und in voller Länge aus Wolverhampton berichtet. Diese Verfügbarkeit im deutschsprachigen Raum ermöglicht es einer großen Anzahl von Fans, die Spiele der deutschen Akteure und der internationalen Stars live zu verfolgen. Die TV-Präsenz trägt maßgeblich zur Popularität des Dartsportes bei und sichert dem Event eine hohe Sichtbarkeit über den reinen Fan-Kreis hinaus.

Die Kombination aus erweiterten Teilnehmerzahlen, starken deutschen Stars und der breiten medialen Deckung macht den Start in Wolverhampton zu einem Meilenstein der Saison. Mit dem Fokus auf den klassischen Modus und der hohen Dichte an Top-Talenten wird das Turnier vom 14. bis 22. November einen starken Impuls für den kommenden WM-Kampf in London setzen. Alle Details zum Zeitplan und zu den Paarungen sind über die Sender Sport1 und die offiziellen Turnierkanäle verfügbar.