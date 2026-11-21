Der Grand Slam of Darts 2026 startet am 14. November in Wolverhampton. Vier deutsche Darts-Profis sind dabei. Alle Infos zu Live-Terminen, Regeln und Sendung bei Sport1.

Der prestigeträchtige Grand Slam of Darts 2026 findet vom 14. bis zum 22. November in Wolverhampton statt. Das Major-Turnier wird in der WV Active Aldersley ausgetragen und markiert den letzten großen Höhepunkt vor der 34. Darts-WM in London, die in rund einem Monat beginnt. Mit dem Beginn des Turniers startet eine intensive Woche des Top-Darts, in der sich die Weltelite der Sportart beweisen muss. Die Zuschauer erwartet dabei eine hohe Konkurrenz, da die Teilnehmerzahl im Vergleich zu früheren Jahren signifikant gestiegen ist.

Neue Teilnehmerstruktur und deutsche Quoten

Erstmals nehmen bei diesem Major-Turnier 48 Spieler teil, was die Wettbewerbsdichte deutlich erhöht. Zur Anfangsphase werden diese 48 Athleten in 16 Gruppen aufgeteilt. Der Gruppensieger jeder dieser 16 Gruppen qualifiziert sich direkt für die K.o.-Phase des Turniers. Diese neue Struktur bietet mehr Möglichkeiten für Upsets und sorgt für packende Gruppenduelle von Beginn an. Ein zweiter Platz in der Gruppenphase ist mit 16.500 Pfund belohnt, was die finanzielle Attraktivität des Starts betont.

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Der internationale Fokus liegt dabei stark auf dem Duell zwischen dem Niederländer Michael van Gerwen und Tom Skyes. Dieser Auftakt oder eine Begegnung dieser beiden Akteure gilt als Highlight des Turniers. Van Gerwen ist bekannt für seine Präzision, während Skyes als Gegner mit einem Neun-Darter aufwartet. Solche Kontraste zwischen etablierten Stars und aufstrebenden Talenten machen den Reiz des Grand Slam of Darts aus und ziehen sowohl erfahrene Fans als auch Neulinge in den Bann der Halle.

Neben den internationalen Top-Favoriten dürfen sich auch die deutschen Darts-Freue über eine starke Quote freuen. Insgesamt sind vier deutsche Spieler beim Grand Slam of Darts 2026 vertreten. Zu den Nennungen gehören Martin Schindler, Niko Springer, Gabriel Clemens und Jan Schmidt. Diese vier Athleten treten in den 16 Gruppen gegeneinander an und versuchen, sich für die entscheidenden K.o.-Spiele zu qualifizieren. Ihre Leistungen werden das Bild der deutschen Darts-Szene in diesem Turnierjahr maßgeblich prägen.

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Das Spielsystem: 501-Double-Out-Regeln

Beim Grand Slam of Darts gilt der klassische 501-Double-Out-Modus, der für viele Zuschauer zum Standard geworden ist. Ein Leg gewinnt, wer zuerst 501 Punkte auf null herunterspielt. Dabei ist eine wichtige Regelbedingung zu beachten: Der Check-Out, also der finale Wurf zur Beendigung des Legs, muss über ein Doppelfeld erfolgen. Diese Regel sorgt für zusätzliche Spannung am Ende jedes Legs, da ein einfacher Single-Wurf nicht ausreicht, um das Leg zu beenden.

Die Komplexität des Spiels zeigt sich besonders in den hohen Durchschnitten der Profis. Bei 48 Teilnehmern und der Gruppeneinteilung in 16 Gruppen muss jeder Spieler seine Form unter Druck beweisen. Die Kombination aus der hohen Teilnehmerzahl und den strikten Double-Out-Regeln führt dazu, dass kleine Fehler sofort bestraft werden. Dies begünstigt Spieler, die in Nervensituationen ruhig bleiben und ihre Darts präzise abgeben können.

Live-Übertragung und mediale Aufmerksamkeit

Für die Zuschauer in Deutschland ist der Grand Slam of Darts im Free-TV bei Sport1 zu sehen. Diese breite Verfügbarkeit stellt sicher, dass auch ohne teures Pay-TV-Abonnement alle Spiele der vier deutschen Teilnehmer und der internationalen Stars verfolgt werden können. Die Ausstrahlungsrechte bei Sport1 unterstreichen die Bedeutung des Turniers im deutschen Fernsehprogramm. Fans können die Live-Action direkt aus der WV Active Aldersley in Wolverhampton verfolgen.

Die Terminlegung vom 14. bis zum 22. November nutzt die Zeit vor der Weltmeisterschaft optimal aus. Dieser Zeitraum dient vielen Spielern als letzte Probephase vor den großen Titelkämpfen in London. Die Kombination aus hoher mediale Präsenz, der neuen Teilnehmerstruktur und der starken deutschen Beteiligung macht den Grand Slam of Darts 2026 zu einem unverzichtbaren Event im Darts-Kalender. Alle Details zur Live-Übertragung und den Spielplänen können im Programm von Sport1 nachvollzogen werden.