Der Grand Slam of Darts startet am 14. November in Wolverhampton. 48 Spieler, darunter vier Deutsche, kämpfen um den Titel. Martin Schindler, Niko Springer und mehr im Fokus.

Das prestigeträchtige Major-Turnier Grand Slam of Darts startet am 14. November 2026 in Wolverhampton und findet bis zum 22. November in der WV Active Aldersley statt. Rund einen Monat vor dem Beginn der 34. Darts-WM in London ist dies ein wichtiges Highlight auf dem Kalender, das traditionell hohe Aufmerksamkeit auf sich zieht und die Besten der Szene zusammenführt. Die Zuschauer können die Spannungen und taktischen Duells live im Free-TV bei Sport1 verfolgen, wo alle Spiele übertragen werden.

Neue Struktur mit 48 Teilnehmern

Beim Grand Slam of Darts 2026 wird erstmals eine erweiterte Teilnehmerzahl von insgesamt 48 Spielern umgesetzt, was das Feld im Vergleich zu früheren Ausgaben deutlich vergrößert. Diese 48 Akteure werden zu Beginn des Turniers auf 16 Gruppen aufgeteilt, wobei die Gruppenphase das Fundament für den weiteren Turnierverlauf bildet. Nur der jeweilige Erste jeder dieser 16 Gruppen darf in die anschließende K.o.-Phase einziehen, was die Wettbewerbsintensität in der Vorrunde massiv erhöht.

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Die hohen sportlichen Anforderungen zeigen sich auch in der Prämienverteilung: Der Zweitplatzierte in der Gruppenphase sichert sich bereits 16.500 Pfund, was die finanzielle Bedeutung der frühen Runden unterstreicht. Für die Teilnehmer bedeutet dies, dass jeder einzelne Leg in der Gruppenphase entscheidend sein kann, da nur der Gruppenbeste weiterkommt und alle anderen mit leerer Tasche oder zumindest ohne Gruppenpokal nach Hause fahren.

Deutsche Stars und internationale Konkurrenten

Der Grand Slam of Darts 2026 zählt vier deutsche Spieler zu den Startern, die das nationale Image maßgeblich prägen sollen. Neben Martin Schindler nehmen auch Niko Springer, Gabriel Clemens und Jan Schmidt am Turnier teil und repräsentieren Deutschland auf internationaler Ebene. Sie müssen sich gegen eine hochkarätige Besetzung aus dem restlichen Feld der 48 Spieler behaupten, um sich für die K.o.-Phase zu qualifizieren.

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Ein besonders spannungsträchtiges Duell erwartet das Publikum im Halbfinale oder Finale, wo Gerwyn Price auf den Niederländer Gian van Veen trifft. Gian van Veen hatte zuvor den hochkarätigen Gegner Michael van Gerwen besiegt, was den Weg in das spätere Turnierstadium ebnen könnte. Gerwyn Price trotzt dabei der aktuellen Formkurve der Wespe, was ihn zum Favoriten für den Finaleinzug macht, auch wenn die Darts-Szene durch die vielen großen Namen sehr ausgeglichen ist.

Modus 501 Double-Out und Live-Erlebnis

Im Grand Slam of Darts gilt weiterhin der klassische 501-Double-Out-Modus, der für viele Fans das Herzstück des Dartssports darstellt. Ein Leg gewinnt, wer zuerst 501 Punkte auf 0 herunterspielt, wobei der Check-Out zwingend über ein Doppelfeld erfolgen muss. Diese Regel sorgt für dramatische Enden und hohe technische Präzision, da Fehler im entscheidenden Moment sofort zum Leg-Verlust führen.

Die Kombination aus dem bekannten Spielmodus und der neuen Gruppeneinteilung mit 48 Spielern bietet ein einzigartiges Format, das sowohl Tradition als auch Innovation verbindet. Für die Zuschauer bedeutet dies ein hochspannendes Turniergeschehen, das vom 14. bis zum 22. November auf Sport1 zu erleben ist. Die Atmosphäre in der WV Active Aldersley in Wolverhampton verspricht dabei traditionell hohe Werte, da das Turnier nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch auf höchstem Niveau stattfindet.