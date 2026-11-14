Grand Slam of Darts 2026: Start in Wolverhampton mit neuen Formaten

Vom 14. bis 22. November 2026 findet in Wolverhampton der Grand Slam of Darts statt. 48 Spieler treten an, live bei Sport1 und DAZN.

Knapp einen Monat bevor die 34. Darts-Weltmeisterschaft in London beginnt, steht der nächste Höhepunkt auf dem Kalender der professionellen Darts-Szene fest. Der prestigeträchtige Grand Slam of Darts 2026 wird vom 14.

bis zum 22. November im australischen Stil ausgetragen. Das Turnier findet in der WV Active Aldersley in Wolverhampton statt und zieht bereits jetzt ein breites Publikum an.

Modus und Teilnehmerstruktur im Überblick

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Die Teilnehmerzahl wird für diese Ausgabe des Turniers auf vierundvierzig Spieler erhöht. Diese Rekordbeteiligung bedeutet, dass der Wettbewerb von Beginn an extrem umkämpft ist. Die Spieler werden zu Beginn des Turniers in sechzehn Gruppen aufgeteilt. Nur der Gruppenerste jeder der sechzehn Gruppen zieht direkt in die K.-o.-Phase ein.

Dieses Format stellt eine deutliche Veränderung dar, da die Konkurrenz in der Vorrunde härter ist als in vorherigen Jahren. Die Spieler müssen ihre Form bereits in den Gruppenphasen zeigen, da nur eine direkte Qualifikation für die nächsten Runden möglich ist. Alle anderen Teilnehmer scheiden aus dem Turnier aus und können nicht mehr auf den Titel hoffen.

Übertragungsmöglichkeiten und Medienpartner

Faninnen und Fans in Deutschland haben mehrere Möglichkeiten, das Geschehen live zu verfolgen. Im deutschen Free-TV sendet der Sender Sport1 ausgewählte Partien des Grand Slam of Darts. Die Übertragungen bei Sport1 decken nicht alle Sessions ab, sondern konzentrieren sich auf die Highlights der jeweiligen Abende.

Für die komplette Abdeckung der Events gibt es eine umfassende Streaming-Lösung. Alle Sessions und Partien werden exklusiv von DAZN gezeigt. Zuschauer, die jedes einzelne Match verfolgen möchten, benötigen daher ein Abonnement bei diesem Streaming-Dienst. Dies stellt sicher, dass keine Spielunterbrechung oder wichtige Szene verpasst wird.

Parallel dazu gibt es auch andere Formate in der Szene. Super League Darts in Hildesheim läuft heute ebenfalls live. Dieses Format ist im kostenlosen Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream verfügbar. Dort stehen aktuell die Play-Offs auf dem Programm. Der Spielplan und der genaue Modus werden dort separat kommuniziert.

Spielregeln und Preisgeld-Struktur

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Beim Grand Slam of Darts gilt weiterhin der klassische 501-Double-Out-Modus. Dies ist der Standard in den meisten professionellen Turnieren. Ein Leg gewinnt, wer zuerst exakt von 501 Punkten auf 0 herunterkommt. Der entscheidende letzte Wurf muss dabei immer auf ein Doppelfeld gehen.

Die finanzielle Komponente ist für die Spieler ebenfalls sehr relevant. Für den zweiten Platz in der Gruppenphase wird ein Preisgeld von 16.500 Pfund ausgeschüttet. Auch wenn dies nicht der Hauptgewinn ist, zeigt es den Wert der Teilnahme. Die Summen motivieren die Spieler, auch in der Vorrunde maximalen Einsatz zu zeigen.

Einleitung zur Weltmeisterschaft

Der Grand Slam of Darts dient als wichtiger Auftakt in die letzte Phase der Saison. Er findet kurz vor dem Start der 34. Darts-WM in London statt. Die Spieler nutzen das Turnier in Wolverhampton, um sich optimal auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten. Die Performance hier gibt oft Aufschluss über die Stimmung im Team.

Die Mischung aus alten Stars und neuen talentierten Spielern sorgt für spannende Duelle. Die Organisatoren haben mit dem neuen Format sicher gestellt, dass jedes Match Bedeutung hat. Niemand kann sich zurücklehnen, da jeder Punkt in der Gruppenphase über das Weiterkommen entscheidet. Dies erhöht die Spannung im Stadion und bei den Zuschauern zu Hause.