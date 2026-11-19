Der Grand Slam of Darts 2026 startet am 14. November in Wolverhampton. 48 Spieler kämpfen um den Titel, darunter vier Deutsche. Alle Infos zum Format und den Teilnehmern.

Das prestigeträchtige Major-Turnier Grand Slam of Darts 2026 öffnet vom 14. bis zum 22. November seine Tore. Die Austragungsorte der Darts-Events rücken einander näher, da das Turnier nur knapp einen Monat vor dem Beginn der 34. Darts-WM in London stattfindet. Die Wettkämpfe werden in der WV Active Aldersley in Wolverhampton ausgetragen, was die Stadt im Vereinigten Königreich für zehn Tage zum Zentrum der Darts-Szene macht.

Erweitertes Teilnehmerfeld und Gruppenphase

Eine der markantesten Veränderungen in der aktuellen Ausgabe ist die Aufstockung der Teilnehmerzahl auf 48 Spieler. Diese Expansion ist ein historisches Datum für das Turnier, da dies die größte Beteiligung in der Geschichte des Events darstellt. Um das Feld zu strukturieren, werden die 48 Profis in 16 Gruppen eingeteilt. Der Mechanismus ist klar definiert: Nur der Gruppenerste jeder der 16 Gruppen qualifiziert sich direkt für die anschließende K.o.-Phase, was die Spannung in der Vorrunde erheblich steigert.

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Unter den 48 Teilnehmern sind vier deutsche Vertreter vertreten, die das nationale Interesse wecken. Martin Schindler, Niko Springer, Gabriel Clemens und Jan Schmidt haben ihre Startberechtigung für das Event in Wolverhampton erhalten. Diese deutsche Truppe tritt neben internationalen Top-Namen an, die die Wettbewerbsdichte weiter erhöhen. Die Anwesenheit dieser vier Athleten unterstreicht die wachsende Bedeutung des Darts-Sports in Deutschland.

Zu den favorisierten Kandidaten zählen etablierte Stars der Super League. Der zweimalige Vorjahressieger Luke Littler ist am Start und gilt als einer der herausragenden Spieler. Auch Ross Smith, Gerwyn Price, Luke Humphries und Michael van Gerwen gehören zum Feld der Teilnehmer. Diese Namen garantieren高水平的 Wettkämpfe, da diese Spieler regelmäßig an der Spitze der Weltrangliste agieren und über umfangreiche Erfahrung auf der großen Bühne verfügen.

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Das Spielprinzip und der Modus

Beim Grand Slam of Darts 2026 kommt der klassische 501-Double-Out-Modus zum Einsatz. Dieses Regelwerk ist bei Puristen sehr geschätzt, da es höchste Präzision im Abschluss erfordert. Ein Leg gewinnt, wer zuerst exakt 501 Punkte auf null herunter spielt. Dabei muss der letzte Wurf auf ein Doppelfeld treffen, was das Spiel taktisch anspruchsvoller macht und Fehler bei den Abschlussversuchen wahrscheinlicher werden lässt.

Die finanzielle Attraktivität des Turniers zeigt sich auch in der Vergabe der Preise für die Gruppenphase. Für den Erreichen des zweiten Platzes in der Gruppenphase stehen den Spielern 16.500 Pfund zur Verfügung. Diese Prämie macht die Gruppenphase zu einer finanziell lohnenden Angelegenheit, selbst wenn die Qualifikation für die K.o.-Runde nicht gelingt. Dies motiviert die Athleten, auch in vermeintlich aussichtslosen Gruppen noch maximalen Einsatz zu zeigen.

Übertragung und mediale Reichweite

Für die Fans in Deutschland bietet Sport1 die Übertragung des Grand Slam of Darts im Free-TV an. Dies ermöglicht einer breiten Öffentlichkeit den Zugang zu den spannenden Begegnungen, ohne dass ein Pay-TV-Abonnement notwendig ist. Die Ausstrahlung durch diesen Sender sichert eine hohe mediale Reichweite und unterstreicht die Popularität des Darts-Sports im deutschen Sprachraum. Die Zuschauer können live und gebündelt auf die Aktionen der vier deutschen Spieler und der internationalen Stars hoffen.

Die zeitliche Einbettung des Turniers ist strategisch wichtig. Der Start am 14. November kurz vor dem Jahreswechsel bietet den Spielern eine optimale Vorbereitung auf die im Anschluss stattfindende Weltmeisterschaft in London. Die Ergebnisse in Wolverhampton können als wichtiger Indikator für die Formkurve der Athleten dienen. Besonders für deutsche Spieler wie Martin Schindler oder Niko Springer ist es eine Chance, sich im direkten Vergleich mit der Weltelite zu beweisen und Selbstvertrauen für die kommende WM-Pause zu tanken.