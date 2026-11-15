Grand Slam of Darts 2026: Start mit 48 Spielern in Wolverhampton

Der Grand Slam of Darts 2026 startet am 14. November in Wolverhampton. 48 Top-Dartler, darunter vier Deutsche, kämpfen um den Titel im Free-TV bei Sport1.

Der Grand Slam of Darts 2026 ist eines der prestigeträchtigsten Turniere im Profidartsport und markiert den letzten großen Höhepunkt vor der Weltmeisterschaft. Das Major-Turnier findet vom 14. bis zum 22. November in Wolverhampton statt und dient den Spielern als entscheidende Vorbereitung auf die 34. Darts-WM in London. Diese wird bereits rund einen Monat später ausgetragen, weshalb die Leistungen im November eine große Aussagekraft für die folgende Saison haben.

Erstmals 48 Teilnehmer im Turnierfeld

Die Organisatoren des Grand Slam of Darts 2026 haben das Teilnehmerfeld deutlich erweitert. Erstmals in der Geschichte des Turniers nehmen 48 Spieler an der Competition teil, was das Format im Vergleich zu früheren Jahren fundamental verändert hat. Um dieses Feld zu strukturieren, werden die Athleten zu Beginn des Wettbewerbs in 16 Gruppen aufgeteilt. Dieser modulare Ansatz stellt sicher, dass jeder Teilnehmer mehrere Gruppenspiele bestreiten muss, bevor die endgültige Entscheidung fällt.

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Das Qualifikationsprinzip für die nächste Runde ist dabei strikt definiert: Von jeder der sechzehn Gruppen zieht nur derjenige Spieler mit dem besten Ergebnis in die anschließende K.o.-Phase ein. Für die Teams bedeutet dies, dass der Druck von den ersten Begegnungen an hoch ist, da ein Fehler in der Gruppenphase sofort die Teilnahme an der entscheidenden Finalrunde beenden kann. Die Struktur erfordert von den Athleten Konstanz über mehrere Tage hinweg.

Starke deutsche Vertretung im Kader

Deutschland ist mit insgesamt vier Spielern im Feld des Grand Slam of Darts 2026 vertreten. Diese vier Athleten müssen sich gegen internationale Konkurrenten behaupten und gelten als die Hoffnungsträger der deutschen Dartszene für dieses Turnier. Neben Martin Schindler zählen auch Niko Springer, Gabriel Clemens und Jan Schmidt zur deutschen Delegation, die nach Wolverhampton reist.

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Die Nominierung dieser vier Namen zeigt die Breite und Tiefe des deutschen Dartsports, der sich in den letzten Jahren etabliert hat. Martin Schindler ist dabei eine feste Größe in der internationalen Szene, während die anderen Namen wie Gabriel Clemens und Jan Schmidt durch ihre Leistungen in den Ranglisten den Einzug in dieses elite Feld der 48 Teilnehmer geschafft haben. Die Unterstützung durch die deutschen Fans wird erwartet, da das Interesse an der Sportart weiter steigt.

Internationale Stars und Favoriten

Das Feld der 48 Spieler wird von einer Reihe internationaler Top-Athleten dominiert, die den Titel unter sich ausmachen wollen. Zu den stärksten Favoriten gehört Luke Littler, der in den Vorjahren bereits zweimal den Grand Slam of Darts gewonnen hat. Seine Dominanz macht ihn zu einer der großen Hürden für alle anderen Teilnehmer. Doch Littler muss sich gegen hartnäckige Konkurrenten durchsetzen, die ebenfalls über großes Potenzial verfügen. Zu den weiteren namhaften Teilnehmern, die den Titelgewinn anstreben, zählen Ross Smith, Gerwyn Price, Luke Humphries und Michael van Gerwen. Michael van Gerwen ist eineleggende Figur im Dartsport und hat in der Vergangenheit viele große Turniere für sich entscheiden können. Gerwyn Price und Luke Humphries sind ebenfalls konstant starke Spieler, die regelmäßig auf den vorderen Rängen der Weltrangliste zu finden sind. Dieses starke Aufeinandertreffen verspricht hochkarätige Duelle während der gesamten Turnierdauer.

Preisgeld und Moderne im Free-TV

Neben der sportlichen Disziplin ist das Preisgeld ein wesentlicher Anreiz für die Athleten. Wer die Gruppenphase nicht als Erster überlebt, kann dennoch monetär belohnt werden. Für den zweiten Platz in der Gruppenphase steht ein Preisgeld von 16.500 Pfund bereit. Dies unterstreicht, dass auch Ergebnisse außerhalb der Spitzenpositionen finanziell relevant sind und die Motivation in den frühen Runden hoch halten.

Die Übertragung des Events erfolgt im Free-TV bei Sport1, was den Zugang für ein breites Publikum ermöglicht. Durch die Ausstrahlung auf diesem Sender erreichen die Spiele auch Zuschauer, die kein kostenpflichtiges Abo haben, und tragen zur Popularität des Sports bei. Der Modus, in dem gespielt wird, bleibt dabei klassisch. Es gilt der 501-Double-Out-Modus, bei dem ein Leg gewonnen ist, wer zuerst 501 Punkte auf Null herunterspielt. Die Bedingung, dass der Check-Out über ein Doppelfeld erfolgen muss, erhöht die Spannung in den entscheidenden Phasen jedes Legs.