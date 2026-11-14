Grand Slam of Darts 2026: Start mit Rekordbeteiligung in Wolverhampton

Das Grand Slam of Darts 2026 startet am 14. November in Wolverhampton. 48 Spieler treten an, darunter Luke Littler und Michael van Gerwen. Details zur Auslosung und Live-Übertragung bei Sport1.

Ein Monat vor dem großen Finale der Weltmeisterschaft in London dreht sich die Aufmerksamkeit erneut der Darts-Szene nach Wolverhampton. Dort findet vom 14. bis zum 22. November der prestigeträchtige Grand Slam of Darts 2026 statt. Dieses Major-Turnier markiert einen signifikanten Meilenstein in der Geschichte des Sports, da es erstmals mit einer deutlich erweiterten Teilnehmerliste aufwartet. Die Veranstaltung bietet den Fans nicht nur hochklassige Wettkämpfe, sondern auch spannende Neuheiten in der Turnierstruktur.

Rekordteilnahme und neues Gruppensystem

Der Grand Slam of Darts 2026 verzeichnet zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Beteiligung von insgesamt 48 Spielern. Diese massive Erweiterung des Teilnehmerfeldes führt zu einer grundlegenden Umgestaltung des Turnierstarts. In der Auftaktphase werden die 48 Profis auf 16 Gruppen verteilt. Diese gruppenspezifische Auslosung sorgt für eine intensive Anfangsphase, in der jeder Punkt zählt. Aus den 16 Gruppen qualifiziert sich ausschließlich der jeweilige Erste für die darauffolgende K.o.-Phase.

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Die Struktur zielt darauf ab, mehr Spannung in die frühen Runden zu bringen und mehr Spielern die Chance auf ein wichtiges Platzierungsspiel zu geben. Die Gruppe der besten 16 Spieler, die aus den Gruppen hervorgehen, treffen dann aufeinander, um die weiteren Runden des Turniers zu bestreiten. Dies erhöht den Druck auf die Teilnehmer erheblich, da ein einzelner Fehler in der Gruppe den Traum vom Einzug in die Hauptrunde sofort beenden kann.

Star-Teilnehmer und mediale Präsenz

Das Teilnehmerfeld lockt mit hochkarätigen Namen aus der internationalen Darts-Szene. Unter den Star-Akteuren befindet sich Luke Littler, der als zweimaliger Vorjahressieger eine der Hauptfavoriten auf den Titel darstellt. Neben Littler sind auch weitere Top-Performer zur Stelle, die um die Trophäe kämpfen werden. Zu den namhaften Konkurrenten zählen Ross Smith, Gerwyn Price, Luke Humphries und der Niederländer Michael van Gerwen.

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Die hohe Dichte an Spitzenspielern garantiert Unterhaltung auf höchstem Niveau. Die Medienpräsenz wird dabei durch eine Übertragung im Free-TV verstärkt. Deutsche Fans können die Spiele des Grand Slam of Darts 2026 vollständig beim Sender Sport1 verfolgen. Diese Verfügbarkeit stellt sicher, dass auch ein breiteres Publikum ohne kostenpflichtige Abonnements Zugang zu denHighlights des Turniers hat und die Wettkämpfe live verfolgen kann.

Klassischer Spielmodus und Preisgelder

Das Turnier folgt strikt den traditionellen Regeln des professionellen Dartsports. Gespielt wird im klassischen 501-Double-Out-Modus. Das bedeutet, dass ein Leg immer dann gewonnen ist, wenn ein Spieler exakt von 501 Punkten auf 0 herunterzählt. Der entscheidende Faktor ist dabei der Check-Out, der zwingend über ein Doppelfeld erfolgen muss. Wer den letzten Punkt nicht mit einem Doppel schießt, verliert den Leg, selbst wenn er zuvor auf wenige Punkte herankam.

Neben dem sportlichen Wettkampf stehen auch finanzielle Anreize im Fokus. Die Struktur des Turniers bietet attraktive Preisgelder für die frühen Phasen. So sichert sich derjenige Spieler, der den zweiten Platz in der Gruppenphase belegt, einen Geldpreis von 15.500 Pfund. Diese Summe unterstreicht den Wert, der auf die Leistungen in der Vorrunde gelegt wird, und belohnt solide Leistungen auch ohne Gruppensieg.

Wichtigste Fakten auf einen Blick

Für die Organisation der Veranstaltung ist das WV Active Aldersley in Wolverhampton zuständig. Diese Location bietet den optimalen Rahmen für die dichte Spielplanung über neun Tage hinweg. Die Kombination aus erweitertem Teilnehmerfeld, starren Regeln und Free-TV-Präsenz macht den Grand Slam of Darts 2026 zu einem unverzichtbaren Event im Kalender.

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Die Spannbreite der Teilnehmer reicht von erfahrenen Champions wie Michael van Gerwen bis aufsteigenden Talenten. Die Gruppendynamik wird entscheidend darüber sein, wer den Sprung in die Finalrunde schafft. Fans, die die Entwicklung der Gruppe im Auge behalten, haben dabei die Möglichkeit, die nächsten großen Stars des Sports frühzeitig zu erkennen. Das Turnier setzt damit wichtige Signale für die nachfolgende Weltmeisterschaft in London.