Grand Slam of Darts 2026: Starttermin, Teilnehmer und TV-Tipps

Alle Infos zum Grand Slam of Darts 2026: Wann das Turnier in Wolverhampton startet, wer bei 48 Spielern dabei ist und wo man es live im Free-TV sieht.

Vor dem Hintergrund der bevorstehenden 34. Darts-Weltmeisterschaft in London findet vom 14. bis zum 22. November 2026 das prestigeträchtige Major-Turnier Grand Slam of Darts statt. Der Austragungsort ist die WV Active Aldersley in Wolverhampton, England. Dieses Ereignis gilt als eine der wichtigsten Stationen auf der Profitour und zieht die besten Köpfe des Sports an.

Neue Teilnehmerzahl und Gruppenphase

Die 48 Teilnehmer starten im November 2026 in eine straff strukturierte Vorrunde, die durch eine Erhöhung der Spielerzahl gekennzeichnet ist. Diese Athleten werden aufgeteilt in 16 Gruppen zu je drei Spielern, ein Format, das den Druck auf jedes einzelne Leg erhöht. Der Gruppensieger jeder Gruppe qualifiziert sich direkt für die K.o.-Phase, was die Eliminationsdynamik im Turnierverlauf deutlich verschärft.

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Bekannte Stars im Teilnehmerfeld

Zu den favorisierten Stars gehören Luke Littler, der die beiden vorangegangenen Ausgaben des Turniers gewonnen hat. Ihm zur Seite treten weitere hochkarätige Namen wie Ross Smith, Gerwyn Price und Luke Humphries. Auch der niederländische Rekordweltmeister Michael van Gerwen ist unter den Startberechtigten, was das Feld der Medaillenkandidaten international stark macht und die mediale Aufmerksamkeit steigert.

Klassischer 501-Double-Out-Modus

Beim Grand Slam of Darts 2026 gilt der klassische 501-Double-Out-Modus als verbindliche Spielregel. Ein Leg gewinnt der Spieler, der zuerst exakt von 501 auf 0 Punkte herunterkommt. Der entscheidende Check-Out muss dabei zwingend über ein Doppelfeld erfolgen, was technische Präzision unter Druck erfordert. Dieser modische Standard sorgt für eine hohe Taktiktiefe in jeder Partie.

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Free-TV-Übertragung bei Sport1

Für Zuschauer in Deutschland ist das Turnier im Free-TV bei Sport1 verfügbar, was den Zugang für ein breites Publikum ohne Paywall ermöglicht. Die Ausstrahlung deckt den Zeitraum vom 14. bis zum 22. November ab und bietet Einblicke in die Gruppenphase sowie die K.o.-Runde. Dies ermöglicht es Darts-Fans, die Entwicklung der Top-Platzierungen live zu verfolgen.

Preisgelder und Ranglistenpunkte

Neben dem Kampf um den Titel sind auch finanzielle Anreize ein zentraler Aspekt des Turniers. Der Zweite in der Gruppenphase erhält beispielsweise 16.500 Pfund als Preisgeld. Diese Auszeichnungen honoriert die Organisation für das Erreichen des Viertelfinals oder späterer Runden, wodurch die sportliche Motivation der 48 Teilnehmer untermauert wird.