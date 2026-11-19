Vom 14. bis 22. November 2026 findet der Grand Slam of Darts in Wolverhampton statt. Vier deutsche Profis wie Luke Littler kämpfen um den Titel. Details zu Zeitplan und Modus.

Das prestigeträchtige Major-Turnier Grand Slam of Darts 2026 steht kurz vor seinem Start. Vom 14. bis zum 22. November 2026 finden die hochkarätigen Darts-Kämpfe in der WV Active Aldersley in Wolverhampton statt. Dieses Event ist als direkter Vorläufer der Weltmeisterschaft in London zu werten und bietet den Fans eine intensive Vorschau auf die kommende Saison. Die Organisatoren haben für dieses Jahr eine erweiterte Teilnehmerliste verkündet, die das Niveau des Wettbewerbs weiter erhöht.

Erweiterte Teilnehmerzahl und Gruppenstruktur

Beim Grand Slam of Darts 2026 nehmen zum ersten Mal insgesamt 48 Spieler am Turnier teil. Diese enorme Anzahl an Profis führt zu einer grundlegenden Änderung in der Turnierstruktur. Zu Beginn des Wettbewerbs werden die 48 Athleten auf 16 Gruppen aufgeteilt. Aus jeder dieser Gruppen qualifiziert sich der Erstplatzierte direkt für die anschließende K.o.-Phase des Turniers. Diese Formatänderung soll für mehr Spannung und Unvorhersehbarkeit in der Vorrunde sorgen.

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Die deutsche Darts-Szene ist mit vier prominenten Vertretern im Feld vertreten. Neben Martin Schindler sind auch Niko Springer, Gabriel Clemens und Jan Schmidt für Deutschland am Start. Sie treten gegen eine stark besetzte Liste internationaler Stars an. Zu den Favoriten auf den Titelgewinn zählen unter anderem der zweimalige Vorjahressieger Luke Littler, Ross Smith, Gerwyn Price, Luke Humphries und Michael van Gerwen.

Spielmodus und technische Regeln

Beim Grand Slam of Darts 2026 gilt weiterhin der klassische 501-Double-Out-Modus. Ein Leg gewinnt der Spieler, der es als Erster schafft, seine Punktzahl von 501 auf exakt null herunterspielt. Eine entscheidende Regelvorgabe ist, dass der Check-Out immer über ein Doppelfeld erfolgen muss. Diese Anforderung sorgt für zusätzliche Spannung und Fehleranfälligkeit in den entscheidenden Momenten der Spiele.

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Die hohen Geldpreise motivieren die Athleten zusätzlich. Der zweite Platz in der Gruppenphase ist mit 16.500 Pfund dotiert. Diese Prämie unterstreicht den finanziellen Wert des Turniers und die Bedeutung jedes einzelnen Spieles für die Karriere der Teilnehmer. Die Kombination aus sportlichem Ehrgeiz und finanziellen Anreizen macht den Grand Slam zu einem der wichtigsten Termine im Darts-Kalender.

Übertragung und mediale Reichweite

Für die Fans in Deutschland bietet der Sender Sport1 das Turnier im Free-TV zur Verfügung. Dies ermöglicht einer breiten Öffentlichkeit, denkwürdige Momente und hohe Darts-Qualität live zu verfolgen. Die Übertragung durch einen öffentlich-rechtlichen oder großen kommerziellen Sender wie Sport1 zeigt die wachsende Popularität des Sports in Europa. Die Kombination aus Top-Athleten und modernem Turnierformat zieht dabei immer mehr neue Zuschauer an.

Die Veranstaltung in Wolverhampton bildet die letzte große Etappe vor den Hauptereignissen. Mit dem Start in der WV Active Aldersley geben die Spieler ihr Bestes, um sich für die wichtigsten Turniere des Jahres zu empfehlen. Die vier deutschen Teilnehmer haben durch die Teilnahme im Grand Slam of Darts 2026 die Chance, sich international zu profilieren und wichtige Weltranglistenpunkte zu sammeln. Die Spiele werden bis zum 22. November 2026 dauern und den Darts-Fans bis zur letzten Minute spannende Unterhaltung bieten.