Der Grand Slam of Darts 2026 startet am 14. November in Wolverhampton. Michel van Gerwen und vier deutsche Top-Spieler kämpfen um den Titel im prestigeträchtigen Turnier.

Voraussichtlich einen Monat vor dem Start der 34. Darts-Weltmeisterschaft in London sorgt der Grand Slam of Darts für ein vorzeitiges Highlight in der professionellen Darts-Szene. Das prestigeträchtige Major-Turnier findet vom 14. bis zum 22. November in der WV Active Aldersley in Wolverhampton statt. Mit dieser Veranstaltung erwartet die Darts-Community ein hochkarätiges Aufeinandertreffen der weltbesten Spieler, bevor die große Bühne in der O2 Arena in London betreten wird.

Neuer Teilnehmerrekord im November 2026

Für das Turnier im November 2026 gilt ein neues historisches Kapitel, da erstmals insgesamt 48 Spieler am Grand Slam of Darts teilnehmen. Diese massive Expansion erfordert eine Umstrukturierung des Turnierformats, bei dem die Teilnehmer zu Beginn in 16 Gruppen aufgeteilt werden. Der Gruppensieger jeder der 16 Gruppen zieht direkt in die entscheidende K.o.-Phase ein, während die anderen Plätze um die vorderen Ränge kämpfen.

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Diese Erweiterung ermöglicht es mehr Top-Athleten, an diesem wichtigen Termin teilzunehmen und ihre Form für die kommende Weltmeisterschaft zu testen. Die Teilnehmerzahl von 48 Spielern stellt eine signifikante Steigerung gegenüber den früheren Jahren dar und erhöht den Wettbewerb in der Gruppenphase erheblich. Nur der Erste jeder Gruppe sichert sich den direkten Einzug in das Achtelfinale.

Deutsche Stars und das spannende Gruppenspiel

Deutschland ist mit vier starken Vertretern in Wolverhampton präsent, die ihre Qualifikation für die Finalrunde unter Beweis stellen müssen. Neben Martin Schindler, der als etablierter Top-Player gilt, sind auch Niko Springer, Gabriel Clemens und Jan Schmidt bei der Veranstaltung dabei. Diese vier Athleten stehen im Fokus der deutschen Fans, die das Turnier im Free-TV bei Sport1 verfolgen können.

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Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Ergebnissen der Gruppenphase, da bereits hier entscheidende Punkte für die Motivation und das Selbstvertrauen vor der WM gesammelt werden können. Die Leistungen dieser deutschen Spieler werden als guter Indikator für die Chancen bei der anschließenden Weltmeisterschaft in London gewertet. Insbesondere Martin Schindler dürfte aufgrund seiner Erfahrung eine Schlüsselrolle in der deutschen Aufstellung innehaben.

Spitzenduell: Van Gerwen gegen Tom Skyes

Eines der herausragenden Duelle des Turniers findet zwischen dem Niederländer Michel van Gerwen und dem englischen Darts-Profi Tom Skyes statt. Dieses Match wird als besonders hochkarätig eingeschätzt, da Tom Skyes in der Vergangenheit durch spektakuläre Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat. Der niederländische Star Michel van Gerwen tritt als einer der Titelfavoriten an und sucht nach weiteren Titeln.

Die Erwartungshaltung an dieses Spiel ist enorm, da beide Spieler über die notwendige Qualität verfügen, um das Turnier zu dominieren. Kommentare deuten darauf hin, dass dieser Aufeinandertreffen nicht nur aufgrund der Spieler, sondern auch aufgrund der historischen Bedeutung beider Athleten von großer Spannung geprägt sein wird. Fans hoffen auf einen klassischen Showdown, der die Qualität des modernen Dartsports widerspiegelt.

Regeln und Modus für die Finalrunde

Der Grand Slam of Darts 2026 folgt weiterhin dem klassischen 501-Double-Out-Modus, der als Standard im professionellen Darts gilt. Ein Leg gewinnt der Spieler, der zuerst genau 501 Punkte auf 0 herunterspielt, wobei der entscheidende Check-Out zwingend über ein Doppelfeld erfolgen muss. Diese strikte Regel sorgt für hohe Spannung bis in die letzte Delle hinein.

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Neben den sportlichen Erfolgen spielen auch finanzielle Anreize eine Rolle für die Motivation der Athleten. Für den zweiten Platz in der Gruppenphase sind beispielsweise 16.500 Pfund Preisgeld vorgesehen. Diese Summen sind attraktiv genug, um den Druck in der Gruppenphase weiter zu erhöhen, da jeder Punkt und jedes gewonnene Leg für die Qualifikation entscheidend sein kann.

Die Ausstrahlung im deutschen Free-TV bei Sport1 ermöglicht es einem breiten Publikum, die Viertelfinal- und Halbfinal-Partien live zu verfolgen. Damit wird sichergestellt, dass die Faszination des Grand Slam of Darts nicht nur auf ein kleines Fachpublikum beschränkt bleibt, sondern auch Neueinsteiger für den Sport begeistert. Die Kombination aus hohem sportlichen Niveau und fairen Bedingungen macht dieses Turnier zu einem festen Bestandteil des Darts-Kalenders.