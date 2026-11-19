Titelverteidiger Luke Littler verliert beim Grand Slam of Darts überraschend mit 8:10 gegen Jermaine Wattimena. Aus deutscher Sicht erreicht Niko Springer das Viertelfinale.

Beim Grand Slam of Darts ist Titelverteidiger Luke Littler (19) bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Der Topfavorit unterlag dem Niederländer Jermaine Wattimena (38) überraschend mit 8:10. Für Littler, der auch als 'The Nuke' bekannt ist, ist es bereits der dritte Major-Dämpfer in Folge.

Vorher war für Littler beim World Grand Prix schon in der ersten Runde Schluss, bei den European Championships scheiterte er im Viertelfinale. Die Niederlage gegen Wattimena fällt damit in eine Phase, in der Littler auf den großen Turnieren wiederholt nicht die gewohnte Form zeigen konnte.

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Wattimena dreht die Partie mit zehn 180ern

Jermaine Wattimena war im Achtelfinale in einer Verfassung, die Littler kaum Chancen ließ. Der Niederländer spielte nach Darstellung der Berichterstattung wie entfesselt und bestimmte das Spiel von Beginn an.

Littler erwischte einen Horrorstart und lag zwischenzeitlich mit 2:7 hinten. Der PDC-Champion kämpfte sich anschließend mit einer Aufholjagd zurück, konnte die Wende aber nicht mehr erzwingen. Entscheidend war vor allem der Wurf auf die höchsten Scores: Wattimena traf zehnmal die 180, Littler kam nur auf sechs.

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Dabei war Littlers Leistung nicht schwach. Mit einem Drei-Dart-Average von 101,38 Punkten zeigte der Titelverteidiger ein starkes Niveau. Auch bei den Scores ab 140 Punkten lagen beide nah beieinander: Wattimena kam elfmal auf mindestens 140 Punkte, Littler zwölfmal.

Littler verpasst die Players Championship Finals

Littler wird die Players Championship Finals vom 27. bis 29. November nicht spielen, weil er sich dafür nicht qualifiziert hat. Die Turnierserie dient als Generalprobe vor der WM, die ihm nach dieser Niederlage nun als Gelegenheit bleibt, seine Form wieder aufzubauen.

Für Littler bedeutet das, dass er bis zur Weltmeisterschaft eine längere Phase ohne dieses Turnier vor sich hat. Die Niederlage im Achtelfinale des Grand Slam of Darts bleibt damit der letzte große Auftritt, bevor sich der Titelverteidiger auf die WM konzentrieren kann.

Deutsche Hoffnungen: Niko Springer im Viertelfinale

Niko Springer aus Mainz hat beim Grand Slam of Darts das Viertelfinale erreicht. Der 26-Jährige bezwang im Achtelfinale den früheren Weltmeister Rob Cross aus England mit 10:8.

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Historisch ist dieser Erfolg für den deutschen Darts-Sport: Vor Springer hatte es beim Grand Slam erst ein deutscher Spieler ins Viertelfinale geschafft, nämlich Michael Unterbuchner im Jahr 2018. Springer steht damit erstmals in seiner Karriere in dieser Runde des Turniers.

Gabriel Clemens (43), der frühere WM-Halbfinalist, kämpft ebenfalls noch um den Einzug ins Viertelfinale. Clemens trifft am Donnerstagabend um 20.15 Uhr auf Nathan Aspinall aus England.