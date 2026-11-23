Grand Theft Auto 6 bietet eine riesige Musikauswahl mit echten Stars. Billie Eilish, Dua Lipa und Justice steuern Tracks bei. Der Soundtrack startet am 11. Dezember.

Die Veröffentlichung von Grand Theft Auto 6 am 19. November hat nicht nur die Spielwelt von Vice City, sondern auch die Musikindustrie nachhaltig verändert. Spieler erwartet bei diesem Titel eine beispiellose Vielfalt an Soundtracks, die von Pop über Hip-Hop bis hin zu hartem Metal reichen. Neben den bekannten fiktiven Radiostationen sorgen originale Kompositionen für eine immersive Atmosphäre, die sich dynamisch an die Aktionen der Protagonisten Jason und Lucia anpasst.

Reale Prominente als Radiomoderatoren

Die fiktiven Radiosender im Spiel werden nicht von unbekannten Stimmen, sondern von globalen Musikstars moderiert, was die Immersion für die Spieler massiv steigert. Auf dem Sender Flash FM hören die Nutzer Pop-Hits von aktuellen Größen der Branche. Billie Eilish ist mit ihrem Titel Lunch vertreten, während Dua Lipa ebenfalls ihre Musik beisteuert. Auch der Künstler Bad Bunny ist im Spiel aktiv, wo er zudem die Figur des Radiomoderators El Martillo verkörpert. Diese Strategie der Entwickler von Rockstar Games verbindet spielerische Unterhaltung direkt mit dem aktuellen Musikmainstream.

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Rock-Legenden und Metal auf The Chamber 106.6

Für Fans schwererer Musikgattungen hat Rockstar Games den Sender The Chamber 106.6 ins Leben gerufen, der von Mitgliedern der Metal-Band Slayer moderiert wird. Kerry King und Tom Araya sorgen dort für die passende Untermalung mit Gitarrenriffs. Auf der Playlist dieses Senders finden sich drei Songs der Band Metallica. James Hetfield, der Frontmann der Band, ist Teil dieses Projekts. Die Lieder Master of Puppets, Battery und Seek sind fest in die Spielwelt integriert und bieten eine intensive akustische Erfahrung für jene, die es im Spiel laut und aggressiv bevorzugen.

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Dynamischer Soundtrack von Justice und Gastkünstlern

Abseits der Radiostationen kümmert sich das französische Elektro-Duo Justice um den eigentlichen Soundtrack des Spiels. Anders als die Tracks auf den Radiosendern passt diese Musik das Spielgeschehen im Hintergrund dynamisch an. Ein besonderer Hit ist der Titel Flower in a Hurricane, der bereits im offiziellen Launch-Trailer von Grand Theft Auto 6 zu hören war. An diesem Track wirkten neben Justice auch SZA, Kevin Parker von Tame Impala und King Gizzard & The Lizard Wizard mit. Der Song erzielte in Deutschland einen schnellen Erfolg und kletterte in nur einer Woche von Platz 70 auf Platz sieben der Charts.

Offizielle Alben und Veröffentlichungsdaten

Die Musik aus Grand Theft Auto 6 wird in zwei separaten Veröffentlichungen festgehalten, die für den 11. Dezember angesetzt sind. Das Album GTA 6: The Album umfasst insgesamt 34 Titel verschiedener Künstler und enthält die Songs, die auf den Radiostationen zu hören sind. Parallel dazu erscheint GTA 6: The Original Score mit 30 Songs, die ursprünglich für den dynamischen Soundtrack komponiert wurden. Dies bietet Fans die Möglichkeit, die komplette audiovisuelle Erfahrung auch außerhalb des Spiels zu konsumieren. In Vice City gibt es also nicht nur jede Menge musikalische Klassiker im Radio, sondern auch hochwertige Eigenkompositionen.