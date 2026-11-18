Rockstar Games veröffentlicht Grand Theft Auto 6. Wir geben Details zu Preis, Speicherbedarf, Laufzeit und Inhalt des spiels mit Jason und Lucia.

Nach einer siebzehnjährigen Wartezeit seit dem letzten Hauptteil der Serie ist es nun offiziell: Grand Theft Auto 6 wird am Donnerstag veröffentlicht. Das lang erwartete Werk von Rockstar Games schließt nicht nur eine 13-jährige Pause zum Vorgänger GTA V, sondern definiert auch das moderne Open-World-Genre neu. Fans, die jahrelang jedes kleinste Detail analysiert haben, können ihr Warten beenden und in die fiktive Welt von Leonida eintauchen.

Preise für Standard und Ultimate Edition

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Einstieg in das Spiel sind klar definiert. Die Standardversion von Grand Theft Auto 6 wird mit einem Preis von 79,99 Euro verkauft. Für Sammler und Hardcore-Fans bietet Rockstar Games eine Ultimate-Edition an, die mit 99,99 Euro zu Buche schlägt. Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Produkten liegt in den exklusiven In-Game-Inhalten und Boni, die in der teureren Variante enthalten sind.

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Technische Anforderungen und Datenmenge

Die Installation des Spiels stellt hohe Anforderungen an die heimische IT-Infrastruktur. Das Spielpaket umfasst eine Größe von bis zu 212 Gigabyte. Die Download-Dauer hängt somit maßgeblich von der eigenen Internetverbindung ab. Bei einer Leitungsgeschwindigkeit von 100 Mbit/s dauert der Download signifikant länger als bei schnellen Glasfaseranschlüssen. Spieler sollten vor dem Release prüfen, ob ihre Festplatte ausreichend freien Speicherplatz für diese enorme Datenmenge bereitstellt.

Laufzeit und Spielbarkeit in Leonida

Der Umfang der Inhalte ist gewaltig. GTA-Chefentwickler Rob Nelson gab bei einem Testlauf an, dass er rund 80 Stunden benötigte, um die komplette Storyline sowie einige optionale Missionen abzuschließen. Wer jedoch versucht, 100 Prozent der riesigen Spielwelt zu erkunden, muss mit deutlich mehr Aufwand rechnen. Brancheninsidern zufolge kann diese vollständige Exploration bis zu 200 Stunden in Anspruch nehmen.

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Neue Protagonisten und Schauplätze

Der fiktive US-Bundesstaat Leonida, der stark von Florida inspiriert ist, bietet die größte offene Welt in der Geschichte des Studios. Im Mittelpunkt der Handlung stehen das Verbrecherduo Jason und Lucia, das an Bonnie und Clyde erinnert. Lucia markiert einen historischen Meilenstein, da sie die erste spielbare Hauptfigur der Reihe ist. Die Spieler können zwischen beiden Charakteren wechseln und die Beziehungsdynamik aktiv beeinflussen.

USK-Freigabe und gesellschaftlicher Kontext

In Deutschland ist Grand Theft Auto 6 ab 18 Jahren freigegeben. Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) begründet diese Einstufung mit drastischer Gewalt, sexuellen Inhalten und kriminellen Rollenbildern. Ein Verkauf an Minderjährige ist damit verboten. Die Klassifizierung als USK 18 schließt das Spielen zu Hause jedoch nicht aus; die Entscheidung liegt bei den Eltern. Trotz des großen Hypes bleibt die Schule ein Pflichttermin für Schüler, auch wenn manche Lehrkräfte mit mehr Fehlzeiten am Release-Tag rechnen.