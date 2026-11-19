Während Millionen Gamer auf GTA 6 warten, zeigt sich Hannovers Trainer Sandro Wagner erstaunlich unberührt. Er gesteht mangelndes Interesse und lenkt den Fokus auf Verletzungsprobleme vor dem Fürth-Spiel.

Der 19. November markiert einen Meilenstein in der Gaming-Geschichte, da die sechste Auflage der Videospiel-Serie " Grand Theft Auto" (GTA) weltweit auf den Markt kam. Millionen von Spielern weltweit feierten den Start nach einer zwölfjährigen Wartezeit und zwei verspäteten Veröffentlichungsterminen. Doch während die digitale Welt in Aufregung versetzt wird, zeigt sich die Fußballszene deutlich distanzierter. Besonders bemerkenswert ist die Reaktion von Hannovers Trainer Sandro Wagner, dessen Einstellung zum Hype einen deutlichen Kontrast zu den Erwartungen darstellt.

Steven Adams warnt vor Leistungsabfall im NBA-Basketball

Die Befürchtung, dass das neue Spiel die sportliche Konzentration gefährden könnte, äußerte bereits der NBA-Basketballstar Steven Adams aus Houston. Der 33-jährige Spieler warnte seine Kollegen im September, dass die Leistungen in der Liga im November leiden könnten. Adams riet den Profis, das Spiel zu vermeiden, da es den Fokus von der eigentlichen Arbeit ablenken würde. Diese Warnung unterstreicht die reale Sorge, dass massive Gaming-Events die Routine und Fitness von Athleten beeinträchtigen könnten.

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Wagner kennt GTA nicht und zockt nur noch Snake

Im direkten Vergleich dazu überrascht Sandro Wagner mit seiner ehrlichen Einschätzung. Der 38-jährige Trainer von Hannover 96 gab an, von dem "Grand Theft Auto"-Spiel bisher noch nie gehört zu haben. Auf die Frage, ob er die Warnung von Steven Adams teilt, antwortete Wagner, dass er keine Aussage treffen könne, da ihm das Spiel unbekannt sei. Er betonte sogar, dass er nichts Lustiges daran finden würde, weil er es schlichtweg nicht kenne. Stattdessen räumte Wagner ein, dass er beim Spielen eher schlecht sei und in der Vergangenheit nur das alte Handyspiel "Snake" gezockt habe, bei dem man einer Schlange ausweicht.

Personalsorgen vor dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg

Während sich die Medienwelt auf den Gaming-Konkurrenten konzentriert, muss sich Sandro Wagner mit konkreten sportlichen Herausforderungen auseinandersetzen. Kurz vor dem kommenden Samstagsspiel gegen Fürth, das um 13 Uhr bei Sky ausgestrahlt wird, stehen die personellen Sorgen im Fokus. Wagner erklärte, dass noch unklar ist, ob Kapitain Patrick Osterhage eingesetzt werden kann, da dieser mit einer Zerrung zu kämpfen hat. Dies sei ärgerlich, sowohl für den Spieler als auch für den Verein, da Wagner ihn in den vergangenen zwei Monaten noch nie in voller Fitness gesehen habe.

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Zusätzliche Ausfälle bei Taibi und Hoffnung für Sahiti

Neben den Problemen um Osterhage sind auch weitere Akteure wie Waniss Taibi und Emir Sahiti fraglich. Beide Spieler gelten als Verletzungsrisiken vor dem wichtigen Auftritt. Wagner zeigte sich jedoch vorsichtig optimistisch regarding Sahiti, der 27-jährige Spieler könnte möglicherweise gegen Fürth dabei sein. Diese Einschätzung bietet zumindest einen kleinen Lichtblick für das Trainingsteam, das versuchen muss, die beste Aufstellung trotz der aktuellen Verletztenliste zu finden.

Reaktion der Trainerwelt auf den GTA-6-Release

Die unterschiedlichen Reaktionen verdeutlichen, wie tief die Leidenschaft für Videospiele in der Gesellschaft verankert ist, während der Sportbetrieb oft unaffected bleibt. Während Steven Adams als aktiver Athlet die möglichen negativen Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit im Blick hat, bleibt ein Trainer wie Wagner zunächst außen vor. Dies zeigt, dass nicht alle professionellen Sportler oder Coaches gleichermaßen von digitalen Trends betroffen sind. Der Kontrast zwischen der globalen Gamer-Community und der lokalen Sportberichterstattung wird durch Wagners Geständnis besonders deutlich.