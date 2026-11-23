Nach dem 1,9-Milliarden-Dollar-Start von GTA 6 spricht sich Take-Two CEO Strauss Zelnick für eine Film-Adaption aus, scheut aber hohe Risiken und Qualitätsansprüche. Die Messlatte liegt extrem hoch.

Rockstar Games hat die Veröffentlichung von Grand Theft Auto 6 am 19. November 2026 bestätigt. Der Release findet nach einer Rekordwartezeit von 13 Jahren seit dem Vorgänger GTA 5 statt. Fans können die Fassungen für PlayStation 5 und Xbox Series X sowie S in diesen Tagen erwerben. Diese enthalten einen reinen Downloadcode, sind jedoch in einer hochwertigen Hülle mit einem Poster verpackt.

Erfolgszahlen übertreffen Hollywood-Blockbuster

Grand Theft Auto 6 generiert zum Start unvorstellbare 1,9 Milliarden US-Dollar. Die geschätzten 1,5 Milliarden US-Dollar an Entwicklungs- und Marketingkosten amortisieren sich damit extrem schnell. Die Zahlen schlagen jedes andere Unterhaltungsmedium beim Startergebnis. Avengers: Endgame erzielte 2019 zum Startwochenende satte 1,22 Milliarden US-Dollar. Der wirtschaftliche Erfolg entfacht erneut Begehrlichkeiten in Hollywood. Fragen nach einer GTA-Serie oder einem GTA-Film rücken wieder in den Fokus der Öffentlichkeit.

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Strauss Zelnick plant strategische Franchise-Expansion

Take-Two-CEO Strauss Zelnick bestätigt die Pläne für eine Film- oder Fernsehserie auf Basis des geistigen Eigentums. Zelnick setzt jedoch klare Bedingungen für diese Expansion. Ein Projekt wird nur realisiert, wenn die Kreativteams von Rockstar Games vollends begeistert sind. Das Ziel ist es, die Kunden auf eine spezifische Art und Weise anzusprechen und zu begeistern. Die Messlatte für die Produktion liegt dabei extrem hoch.

Hohes Misserfolgsrisiko bei Gaming-Adaptionen

Das Risiko eines Misserfolgs bei einer Adaption wird als signifikant eingestuft. Take-Two schließt ein Projekt daher nicht aus, ist aber sehr, sehr wählerisch. Videospielverfilmungen gehören aktuell zu den schwierigsten Unterfangen für Studios. Negativbeispiele aus den 90ern wie Super Mario Bros. oder Double Dragon: Die 5. Dimension zeigen frühere Fehler. Aktuelle Titel wie Return to Silent Hill und Borderlands belegen, dass auch heute noch falsche Akzente gesetzt werden.

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Kreativteams schützen Franchise-Integrität

Strauss Zelnick agiert bei solchen Überlegungen äußerst vorsichtig. Eine schlechte Verfilmung kann das Ansehen eines gesamten Franchise beschädigen. Rockstar und Take-Two haben enorm hohe Anforderungen an die Qualität. Zelnick betont, dass das Unternehmen bei der Expansion sehr bedacht vorgeht. Das Ziel ist es, die beste Unterhaltung der Welt zu schaffen. Das Team muss stets stolz auf die Ergebnisse sein.

Immersive Spielwelt ist schwer zu übertragen

Es dürfte nahezu unmöglich sein, das GTA-Erlebnis verlustfrei auf die große Leinwand zu übertragen. Der große Reiz des Spiels liegt in völlig individuellen Abenteuern. Spieler erleben diese immersive Welt aktiv. Ein passives Unterhaltungsmedium kann diese Interaktion nicht einfach rekreieren. Die Herausforderung bleibt also hoch, ein gleichwertiges Erlebnis zu schaffen.