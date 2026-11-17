Rockstar Games enthüllt Details zum neuen Fahndungssystem in GTA VI. Spieler nutzen Jason Duval und Lucia Caminos zur Flucht vor der Polizei in Leonida mit bis zu sechs Sternen.

Im kommenden Titel Grand Theft Auto VI verändert Rockstar Games die Dynamik zwischen Spielern und den digitalisierten Strafverfolgungsbehörden grundlegend. Die Entwickler haben detaillierte Informationen zum neuen Fahndungssystem offengelegt, das die Flucht vor der Polizei in der fiktiven US-Bundesstaat Leonida deutlich komplexer gestalten wird als in früheren Episoden der Reihe. Anstatt dass eine Verfolgungsjagd sofort einsetzt, müssen Zuhälter oder Zeugen die Straftat zunächst beobachten und melden, was den Ermittlungsbeginn verzögert und Raum für taktische Entscheidungen lässt.

Dynamisches Fahndungssystem mit maximal sechs Sternen

Das Kernstück der neuen Mechanik ist das erweiterte Sternesystem, das die Intensität der Suche visuell anzeigt. Im Gegensatz zu Grand Theft Auto V aus dem Jahr 2013, wo die Fahndung nach fünf Sternen endete, erlaubt der Vorgänger Grand Theft Auto IV von 2008 bereits seit langer Zeit eine maximale Intensität von sechs Sternen. Nun kehrt diese Obergrenze in Grand Theft Auto VI zurück, was bedeutet, dass die Eskalation der polizeilichen Reaktion weiter fortgeschritten sein wird als im vorherigen Teil. Je mehr Sterne aufleuchten, desto aggressiver und koordinierter werden die Verfolger vorgehen, was die Flucht deutlich kniffliger macht.

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Taktische Flucht durch Identitätsmanipulation und Fahrzeugwechsel

Die Spieler, die die Geschichte von Jason Duval und Lucia Caminos steuern, haben nicht nur die Möglichkeit, Autos zu klauen und Überfälle zu begehen, sondern müssen auch aktiv ihre Spuren verwischen. Das System zeichnet nicht nur die Tat selbst auf, sondern sammelt auch spezifische Hindernisse wie das Aussehen, die Kleidung oder das benutzte Fluchtauto. Symbole auf der Benutzeroberfläche zeigen dem Spieler genau an, welche Informationen bei den Ermittlern gelandet sind. Um diese Hinweise unbrauchbar zu machen, müssen Charaktere ihre Kleidung oder Frisur verändern und schnell das Fahrzeug wechseln, um der Erkennung zu entkommen.

Ausweitete polizeiliche Kapazitäten und Hubschrauberunterstützung

Die Reaktionsfähigkeit der Polizei in Leonida wurde signifikant aufgerüstet, um den gesteigerten Herausforderungen gerecht zu werden. Bei drei Sternen wird die Flucht mit einem gewöhnlichen Fahrzeug in der Stadt bereits als schwierig eingestuft, da die Blockaden und Patrouillen zunehmen. Ab vier Sternen wird die Luftunterstützung aktiviert; gezeigte Sequenzen beinhalten den Einsatz von Polizei-SUVs und Hubschraubern, die das Ziel von oben verfolgen. Diese verstärkten Mittel erschweren das Entkommen erheblich, da die Verfolger nun sowohl bodengebunden als auch aus der Luft koordiniert agieren können.

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Langfristige Fahndungszonen und Kooperationsmechaniken

Auch nach der erfolgreichen Trennung von den unmittelbar verfolgenden Einheiten bleibt die Region um den Tatort noch eine Weile besonders heiß. Die Fahndungszonen bleiben länger erhalten, was bedeutet, dass die Spieler weiterhin vorsichtig sein müssen, um nicht erneut aufgefallen zu werden. Für die beiden Protagonisten Jason Duval und Lucia Caminos gibt es zusätzliche taktische Optionen; können sie gemeinsam beobachtet werden, empfiehlt es sich, sich zu trennen, um die Trefferwahrscheinlichkeit zu verringern. Dies erfordert eine enge Abstimmung zwischen den Charakteren, um die Aufmerksamkeit der Behörden aufzuteilen und zu verwirren.

Wiederaufnahme der maximalen Sternstufe seit 2008

Die Rückkehr der sechsstufigen Fahndungsstufe markiert eine wichtige technische Evolution für die Serie. Nachdem Grand Theft Auto IV im Jahr 2008 die sechs Sterne etablierte und Grand Theft Auto V diese Option vorübergehend auf fünf reduzierte, signalisiert die vollständige Wiederherstellung der sechs Sterne in Grand Theft Auto VI eine Rückbesinnung auf die maximalen Schwierigkeits- und Intensitätsstufen der Reihe. Dies garantiert Fans der alten Spiele die hohe Intensität, die sie von früheren Titeln kennen, während gleichzeitig die neuen Mechaniken der Identitätsverfolgung und der erweiterten Fahrzeugflotte für eine realistischere und anspruchsvollere Erfahrung sorgen.