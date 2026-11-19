Grand Theft Auto VI startet am 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Analysen zeigen Rekordentwicklung, technische Details und Prognosen zum Umsatz.

Am 19. November erscheint mit Grand Theft Auto VI das wohl meist erwartete Videospiel der vergangenen Dekade. Das Spiel ist exklusiv für die Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S verfügbar. Diese Veröffentlichung erfolgt nach mehreren Verschiebungen endlich in den Handel.

Technische Innovationen und Entwicklungsdauer

In Grand Theft Auto VI sind unzählige Stunden an Arbeit geflossen. Rockstar Games strebt einen extrem hohen Detailgrad an, der die reale Welt detailliert simuliert. Der Journalist Jason Schreier von Bloomberg berichtete vor etwa einem Monat über ein eigenes Schweiß-System. Dieses System sorgt dafür, dass Transpiration auf dem Bildschirm unterschiedlich dargestellt wird. Wenn die Hauptcharaktere Lucia und Jason in einem Nachtclub tanzen, schwitzen sie deutlich mehr als bei weniger anstrengenden Tätigkeiten.

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Die lange Entwicklungszeit ist nicht nur auf digitale Effekte zurückzuführen. Die British Broadcasting Corporation und der Guardian berichteten vor dem Release von besonderen Hands-on-Erfahrungen. Keza MacDonald sah sich eine Tankstelle an, in der die Flüssigkeit in einem Sixpack Bier beim Tragen umher schwappt. In den Regalen liegen Magazine, die sich komplett durchblättern lassen. Jeder einzelne Fußgänger wurde von einem echten Menschen designt.

Nicht spielbare Charaktere, auch NPCs genannt, besitzen eigene Persönlichkeitsmerkmale. Sie reagieren daher unterschiedlich auf das Verhalten der Spielerinnen und Spieler. Rob Nelson von Rockstar North bestätigte im Gespräch mit TroisCouleurs, dass die Arbeiten am neuen Teil im Jahr 2015 begannen. Ein Großteil der Mitarbeitenden war seit 2018 nach dem Release von Red Dead Redemption 2 mit Grand Theft Auto VI beschäftigt.

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Kostenstruktur und Umsatzprognosen

Über die genauen Entwicklungskosten ist nur wenig bekannt. Jennifer Kolbe, Publishing-Chefin bei Rockstar, erklärte gegenüber Schreier, dass die Kosten nicht mehr als 1,5 Milliarden Dollar betragen haben. Laut geschätzten Zahlen der Analysefirma Sensor Tower sollen bis zum 18. November bereits rund 17,07 Millionen Einheiten verkauft worden sein. Dies entspräche Einnahmen in Höhe von 1,65 Milliarden Dollar.

Einige Analysten gehen davon aus, dass Grand Theft Auto VI das erfolgreichste Videospiel aller Zeiten wird. Das Investmentunternehmen Morgan Stanley prognostizierte vor Monaten, dass das Spiel bis Ende des Finanzjahres im März 2027 rund 40 Millionen Einheiten absetzen dürfte. Bei dem auf GTA 5 basierenden Mehrspieler-Erlebnis GTA Online sollen laut einem Bericht von Kotaku zwischen September 2025 und April 2026 täglich mehr als 1,3 Millionen Dollar eingenommen worden sein. Diese Daten sind angeblich geleakt und noch abzugrenzen.

Zukünftige Spielmodi und Marktimpact

Für den Start ist Grand Theft Auto VI ein reines Einzelspieler-Abenteuer. Berichten zufolge wird erwartet, dass 2027 eine Online-Komponente von Grand Theft Auto VI an den Start geht. Rockstar hat sich dazu bislang nicht offiziell geäußert. Einige Analysten sehen das Potenzial, das erfolgreichste Entertainment-Produkt überhaupt zu werden. Die lange Wartezeit von rund elf Jahren für Gamerinnen und Gamer scheint sich nun zu lohnen.