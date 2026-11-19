Details zum GTA-6-Release am 19. November: Entwicklung seit 2015, Produktionskosten von mehreren Milliarden Dollar und Prognosen zum Umsatzvolumen.

Am 19. November erscheint "Grand Theft Auto VI" für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Das von Rockstar Games entwickelte Spiel schließt ein mehrjähriges Warten der Spieler ab. Der Titel gilt als das erwartete Event der Spielebranche.

Entwicklungsdauer und Startzeitpunkt

Die Arbeiten an "Grand Theft Auto VI" begannen im Jahr 2015. Rob Nelson von Rockstar North bestätigte diesen Startzeitpunkt. Die Mehrheit der Mitarbeitenden war seit 2018, nach dem Release von "Red Dead Redemption 2", an dem neuen Teil beschäftigt. Die lange Entwicklungszeit dient der Qualitätssicherung.

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Simulationstechnik und Detailgrad

Rockstar Games setzt auf extrem hohe Detailtreue. Ein eigenes Schweiß-System simuliert Transpiration auf digitalen Körpern. Charaktere wie Lucia und Jason schwitzen stärker bei anstrengenden Aktivitäten. Keza MacDonald lobte vorab das Level an Details in der Tankstelle. Flüssigkeit in Flaschen bewegt sich realistisch.

Wirtschaftliche Dimension der Produktion

Die genauen Kosten der Entwicklung bleiben von Rockstar Games geheim. Es wird über Ausgaben in Höhe von mehreren Milliarden spekuliert. Jennifer Kolbe, Publishing-Chefin bei Rockstar, kommentierte diese Schätzungen. Der Titel könnte die hohen Investitionen schnell refinanzieren.

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Vorverkaufszahlen und Marktprognosen

Bis zum 18. November sollen rund 17,07 Millionen Einheiten verkauft worden sein. Dies entspricht Einnahmen in Höhe von 1,65 Milliarden Dollar. Analysten sehen Potenzial für das erfolgreichste Entertainment-Produkt überhaupt. Die Investition soll sich bereits vor dem Release amortisiert haben.

GTA Online und Zukunftspläne

Der Multiplayer-Modus "GTA Online" war zwischen September 2025 und April 2026 täglich mehr als 1,3 Millionen Dollar wert. Diese Daten sind angeblich geleakt. "Grand Theft Auto VI" startet als reines Einzelspieler-Abenteuer. Eine Online-Komponente ist für 2027 geplant.