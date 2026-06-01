Grande Portage Resources Ltd. gibt Projekt-Update zum Goldkonzessionsgebiet New Amalga bekannt

Grande Portage Resources Ltd. hat ein Projekt-Update zum Goldkonzessionsgebiet New Amalga in der Nähe von Juneau, Alaska, bekannt gegeben. Das Unternehmen führt zahlreiche technische Studien und Umweltfeldprogramme durch, um die Entwicklung des Bergbaubetriebs zu ermöglichen.

Grande Portage Resources Ltd. hat ein Projekt-Update zum Goldkonzessionsgebiet New Amalga in der Nähe von Juneau, Alaska , bekannt gegeben. Zusätzlich zum Bohrprogramm 2026 laufen derzeit zahlreiche technische Studien und Umweltfeldprogramme unter Einbeziehung mehrerer branchenführender Beratungsunternehmen, von denen die meisten ihren Sitz in Alaska haben.

Diese Aktivitäten liefern wichtige Inputs für die Umweltprüfung und das Genehmigungsverfahren, die das Unternehmen bei den staatlichen und bundesstaatlichen Aufsichtsbehörden einleiten wird, um die Entwicklung des Bergbaubetriebs zu ermöglichen. Zu den aktuellen und geplanten Aktivitäten für die Feldsaison 2026 gehören die Planung der Zufahrtsstraße, Gewässeruntersuchungen, Klimabewertung, archäologische und kulturelle Ressourcenuntersuchungen, Vogel- und Wildtieruntersuchungen, geochemische Charakterisierung und Rückverfüllungsuntersuchungen, geologische Gefahrenuntersuchungen und Bau von Wetterstationen.

Diese Arbeiten werden von verschiedenen Unternehmen durchgeführt, darunter RESPEC, Alaska Dept of Fish & Game, Stantec Consulting Services, Stephen R. Braund & Associates und Boreal Services. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden in das Genehmigungsverfahren des Bundes und des Bundesstaates Alaska einfließen





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