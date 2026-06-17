Grande Portage Resources startet Bohrprogramm 2026 auf Goldprojekt New Amalga

Grande Portage Resources Ltd. hat den Beginn des Bohrprogramms 2026 auf dem Goldkonzessionsgebiet New Amalga in der Nähe von Juneau, Alaska, bekannt gegeben. Das Programm umfasst Diamantbohrungen über 4.300 Meter in bis zu 14 Bohrlöchern mit Fokus auf Ressourcenabgrenzung sowie geotechnische und hydrogeologische Charakterisierung.

Grande Portage Resources Ltd. hat den Start des Bohrprogramm s 2026 auf dem Goldkonzessionsgebiet New Amalga in der Nähe von Juneau, Alaska , bekannt gegeben. Das Programm umfasst Diamantbohrungen über insgesamt bis zu 4.300 Meter in bis zu 14 Bohrlöchern sowie die Installation von Bohrlochinstrumenten.

Die Bohrlöcher dienen der genaueren Abgrenzung der Ressourcen in Schlüsselbereichen der Lagerstätte, um eine Höherstufung in die Kategorien 'angezeigt' oder 'nachgewiesen' zu ermöglichen. Gleichzeitig werden geotechnische und hydrogeologische Daten erhoben, die für die Umweltprüfung, das Genehmigungsverfahren und die Minenerschließungsplanung unerlässlich sind. Dies markiert einen bedeutenden Übergang von der reinen Explorationsphase hin zur strategischen Erschließungsplanung. Die geotechnischen und hydrogeologischen Arbeiten umfassen detaillierte Bohrlochprotokollierungen zur Bestimmung der Gesteinsbedingungen in Bereichen mit wichtiger untertägiger Infrastruktur.

Zudem werden Piezometer in ausgewählten Bohrlöchern installiert, um Grundwasserspiegel und -druck zu messen. Packer-Tests werden durchgeführt, bei denen unter Druck stehendes Wasser in das Bohrloch gepumpt wird, um die hydraulische Leitfähigkeit der durchteuften Gesteinsstrukturen zu bestimmen. Grundwasserprobenahmen und chemische Analysen dienen der Bewertung der Ausgangsqualität des Grundwassers. Diese Daten sind entscheidend für das Verständnis des Grundwasserzuflusses in die zukünftigen Abbaustätten und für die Planung von Wasserhaltungsmaßnahmen.

Das Programm 2026 wird im Rahmen eines vom US Forest Service genehmigten Betriebsplans durchgeführt. Mehrere branchenführende Auftragnehmer sind beteiligt: SRK Consulting Inc. überwacht die hydrogeologischen Untersuchungen und geotechnischen Bewertungen sowie die Entwicklung eines hydrogeologischen Modells. Timberline Drilling Inc. erbringt Kernbohrdienstleistungen und verfügt über umfangreiche Erfahrung im Südosten Alaskas. Piton Exploration LLC aus Palmer, Alaska, unterstützt die Exploration mit Bohrplattformbau und Kernprotokollierung.

Coastal Helicopters Inc. aus Juneau bietet Hubschraubertransport und Logistik. Ian Klassen, President und CEO von Grande Portage, betont, dass die Mobilisierung eines erstklassigen Teams den Übergang des Projekts zur strategischen Erschließungsplanung signalisiert. Das Goldprojekt New Amalga liegt nur 25 km von Juneau entfernt, der Hauptstadt Alaskas, und nur 6 km von einer asphaltierten Straße.

Die Ressource umfasst eine angedeutete Ressource von 1.438.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 9,47 g/t Au (4.726.000 Tonnen) und eine vermutete Ressource von 515.700 Unzen Gold mit 8,85 g/t Au (1.813.000 Tonnen). Das aktuelle Entwicklungskonzept, beschrieben in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) vom Februar 2026, sieht einen kleinen Untertagebergbau vor, bei dem das Material zur Verarbeitung an einen Dritten geliefert wird.

Dadurch entfallen der Bau einer Goldgewinnungsanlage und eines Tailings-Lagers vor Ort, was den Platzbedarf, den Stromverbrauch und die Investitionskosten drastisch reduziert. Zudem wird kein Abraum über Tage gelagert, da dieser als Stollenverfüllung in die unterirdischen Hohlräume zurückgeführt wird. Es werden keine chemischen Reagenzien für die Goldverarbeitung vor Ort verwendet, was die Umweltbelastung minimiert und die Stilllegung und Rekultivierung nach dem Bergbau erheblich erleichtert. Dies vereinfacht auch die Umweltprüfung und das Genehmigungsverfahren, da weniger komplexe Infrastruktur erforderlich ist.

Die Bohrkampagne 2026 soll dazu beitragen, die Datenbasis für die geotechnische und hydrogeologische Modellierung zu verbreitern. Die gewonnenen Informationen werden in die Planung der untertägigen Anlagen einfließen und die Grundlage für die erforderlichen behördlichen Genehmigungen bilden. Grande Portage ist zuversichtlich, dass das Projekt New Amalga durch diesen strategischen Ansatz alle notwendigen Meilensteine erreichen kann, um eine wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Mine zu entwickeln.

Das Unternehmen wird die Ergebnisse des Bohrprogramms veröffentlichen, sobald sie vorliegen, und die Fortschritte in Richtung einer endgültigen Machbarkeitsstudie und der Baugenehmigung fortsetzen





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