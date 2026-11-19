Granit Stein trifft am 11. Juli in Ingolstadt auf Marius Antonietti. Der Boxer strebt die vakante WBA-Europameisterschaft an und hofft auf einen WM-Kandidatenstatus.

Granit Stein steht am kommenden Samstag im Fokus der internationalen Boxszene, wenn er in seiner Heimatstadt Ingolstadt gegen den rumänischen Herausforderer Marius Antonietti antritt. Bei dem Event The Show Must Go On VII, organisiert von Fides Sport Promotion, kämpfen die Athleten im Maritim Hotel um zwei prestigeträchtige Titel. Es geht sowohl um die vakante Europameisterschaft der WBA Continental Europe als auch um den IBO -International-Gürtel im Supermittelgewicht.

Steins Rückkehr nach der Niederlage

Die bevorstehende Begegnung markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Karriere von Granit Stein, der ursprünglich den Namen Bylygbashi trägt. Vor Kurzem erlitt er in Ingolstadt eine knappe Niederlage nach Punkten gegen den Mexikaner Diego Carmona. Dieser Rückschlag diente jedoch nicht als Ende seiner Laufbahn, sondern als Motivationsquelle für seine Rückkehr in den Ring. Stein betonte, dass dieser Sieg in der Heimatstadt ihm unglaublich viel bedeutet habe, da er bereits als Jugendlicher zu seinem Idol Felix Sturm aufgeschaut hatte.

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Im Juli hatte Granit Stein bei Abschiedskampf des legendären deutschen Boxers Felix Sturm in Stuttgart zugegen sein. Dort sah er zu, wie Sturm seinen Karriereabschluss feierte. Stein erwähnte, dass die Chance, auf sein Idol aufzusehen, eine besondere Ehrung war. Obwohl er bei seiner letzten Partie knapp verlor, zeigt er sich nun gestärkt und bereit, die nächsten Schritte in seiner Profilaufbahn zu gehen. Er sieht den bevorstehenden Kampf als Möglichkeit, zu beweisen, dass man nach Rückschlägen wieder aufstehen und seine Ziele erreichen kann.

Charakteristiken des Kontrahenten Antonietti

Gegner von Stein ist der 36-jährige Marius Antonietti, der ursprünglich aus Cluj-Napoca in der inoffiziellen Hauptstadt von Transsilvanien stammt. Der Boxer, der von Medien manchmal als Box-Dracula bezeichnet wird, lebt und trainiert mittlerweile in der Schweiz. Stein beschreibt seinen Herausforderer als einen Kämpfer und einen wilden Typen, der ständig nach vorne geht und den Schlagabtausch sucht. Diese aggressive Herangehensweise stellt eine besondere战术ische Herausforderung für Stein dar, der seine eigene Technik und Disziplin einsetzen muss.

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Antoniettis Trainingsmethode unterstreicht seine physische Härte und Entschlossenheit. Um fit zu werden, kloppte er Steine mit einem Vorschlaghammer kaputt, was die extreme Härte seines Fitnesstrainings verdeutlicht. Der 18-Uhr-Kampf wird live auf DAZN übertragen und erwartet somit ein breites internationales Publikum. Die Pressekonferenz und das offizielle Wiegen finden im ehemaligen Bundesligisten Stadion, dem Audi Sportpark, statt. Dort wird die offizielle Dokumentation der Gewichte und die mediale Aufmerksamkeit auf die beiden Athleten gerichtet sein.

Motivation und Unterstützung durch die Heimatstadt

Granit Stein suchte vor dem Kampf die Nähe seiner Heimat, um sich zu motivieren. Er stattete den Fußballern vom FC Ingolstadt einen Besuch ab. Beim Heimsieg der Schanzer gegen Fortuna Düsseldorf mit einem Ergebnis von 3:2 in der 3. Liga hielt er im VIP-Raum eine kurze Rede. Zudem machte er unzählige Selfies mit den Fans und Spielern, was die Verbundenheit zwischen den Sportarten und der Region zeigt.

Stein erklärte, dass es ihm eine große Ehre war, seine Erfahrungen, Gedanken und Motivation mit den Menschen zu teilen. Er betonte, dass solche Begegnungen zeigen, dass Sport verbindet, egal ob Fußball oder Boxen. Respekt, Disziplin, Leidenschaft und Zusammenhalt stehen überall im Mittelpunkt. Diese Worte unterstreichen die emotionale Bedeutung dieses Auftritts für ihn und seine Heimat. Promoter Burim Sylejmani zeigte sich sehr zur Freude über die Unterstützung der Region hinter Granit Stein.

Perspektiven auf einen WM-Kampf

Ein Sieg gegen Marius Antonietti würde sich Granit Stein in Position für einen WM-Kampf im kommenden Jahr bringen. Dies stellt ein konkretes Karriereziel dar, das über die aktuellen Titelkämpfe hinausgeht. Stein betonte jedoch, dass ihm die beiden Titel zwar sehr viel bedeuten, das Wichtigste für ihn aber der Sieg an sich ist. Er möchte dieses Jahr erfolgreich abschließen und zeigen, dass man nach Rückschlägen wieder aufstehen und seine Ziele erreichen kann.

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Kontinuierliche Arbeit an sich selbst und der Glaube an die eigenen Fähigkeiten sind für Stein die entscheidenden Faktoren. Die Gürtel wären dann die Kirsche auf der Torte, also ein zusätzlicher Bonus, der nicht das einzige Ziel darstellt. Der Kampf im Supermittelgewicht mit einem Limit von 76,2 Kilo wird also nicht nur um Ehre und Titel gehen, sondern auch um die Zukunftsperspektiven in der Weltspitze. Granit Stein nutzt die Chance in Ingolstadt, um seine Rückkehr zu festigen und sich für höhere Titelkämpfe zu qualifizieren.