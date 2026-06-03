Granit Stein trifft auf Felix Sturm: Abschiedskampf des Box-Idols wird zur Bewährungsprobe

Nach einer knappen Niederlage gegen Diego Carmona erhält Boxer Granit Stein die Chance, gegen die Legende Felix Sturm anzutreten. Der Abschiedskampf von Sturm wird für Stein zum Sprungbrett in höhere Gewichtsklassen und eine größere Bühne. Stein sieht die Chance, sich zu beweisen und eine neue Ära einzuläuten.

Diese Niederlage tat weh! Vor drei Wochen verlor Box-Profi Granit Stein (33) in seiner Heimat Ingolstadt nach einem packenden Kampf knapp nach Punkten gegen den Mexikaner Diego Carmona (27).

Doch gebrochen ist der Mann, der als Kind mit seinen Eltern aus dem Kosovo flüchtete, nicht. Im Gegenteil - einmal im Rollen, geht es direkt weiter: Am 11. Juli stellt sich Stein (heißt eigentlich mit Nachnamen Bylygbashi) Box-Idol Felix Sturm (47). Dann bestreitet der fünffache Ex-Weltmeister Sturm unter dem Motto "One Last Dance" in der Porsche-Arena in Stuttgart seinen Abschiedskampf.

Als die Anfrage reinwehte, musste Stein nicht lange überlegen: "Ich habe sofort Ja gesagt. So eine Chance bekommt nicht jeder.

" Um sie wahrzunehmen, wird Stein (Kampfbilanz: 20 Siege, 2 Niederlagen, 1 Unentschieden) sogar noch schwerer. Bislang boxte der zweifache Familienvater im Supermittelgewicht (76,2 Kilo). Sturm ist im Spätherbst seiner Karriere jedoch mittlerweile halbschwer (79,4 Kilo) geworden.

"Das ist kein Riesensprung", winkt Stein ab. "Für diesen riesigen Kampf kann man das mal machen. Die Vorbereitung ist im Grunde die gleiche.

" Der Schützling von Promoter Burim Sylejmani (Fides Sports) weiß: An diesem Abend soll es vor allem darum gehen, dass Sturm in seinem 56. Profi-Kampf (45 Siege) nach 35 Jahren im Ring einen würdigen Abschied bekommt.

"Felix ist eine Legende, mehrfacher Weltmeister und ein Vorbild für viele Boxer", sagt Stein. Doch er betont auch: "Jetzt ist aber eine andere Zeit, es ist meine Zeit. Ich will zeigen, dass ich oben mitmischen kann. Bei diesem Kampf habe ich nichts zu verlieren.

Ich kann nur gewinnen und ich werde gewinnen.

" - mittlerweile ist er als Künstlername sogar in seinem Ausweis eingetragen. Und eine Art Lebensmotto: "Ein Sturm kann einem Stein nichts anhaben. Das ist Selbstbewusstsein. Ich werde alles dafür geben, diese Chance zu nutzen und allen zu zeigen, dass ich bereit bin für solche Kämpfe.





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