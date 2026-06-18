Granit Xhaka kontert Kritik mit Siegtor und symbolischem Jubel

Schweizer Kapitän Granit Xhaka erzielt im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina das Siegtor per Elfmeter und feiert mit einer klaren Geste an seine Kritiker. Medien berichten zuvor von internen Teamspannungen, die Xhaka nun mit seiner Leistung und seiner Haltung zu entkräften sucht.

Granit Xhaka , Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft, hat im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina in der Nachspielzeit per Elfmeter das Siegtor erzielt. Sein anschließender Jubel war dabei als klare Botschaft an seine Kritik er zu verstehen: Mit seiner rechten Hand machte er wiederholt eine öffnende und schließende Bewegung, ein symbolisches "Lass sie reden".

Dieser Auftritt fand in einem angespannten Umfeld statt, denn bereits vor dem Spiel gab es Berichte über interne Unruhen. Medien wie der "Blick" hatten darüber geschrieben, dass einige Schweizer Spieler sich durch kritische Äußerungen von Xhaka verunsichert fühlen und die Stimmung im Team als zunehmend toxisch wahrnehmen. Es wurde von zu viel Negativität und mangelnder Disziplin gesprochen.

Xhaka hatte zuvor in einem Interview die Mannschaft ermahnt, nicht alles alleine lösen oder sich in den Mittelpunkt stellen zu wollen, ohne konkret Namen zu nennen. Nach dem Spiel wurde Xhaka bei MagentaTV direkt auf die positiven Berichte über Team interne Spannungen angesprochen. Er reagierte gelassen und erklärte, dass es immer viel Unruhe um ihn gebe und er selbst ein wenig provoziere. Er wisse nicht, warum so viel über ihn geschrieben werde, aber er kenne es nicht anders.

Für ihn zähle nur, was auf dem Platz passiere und dass die Mannschaft und der Trainer hinter ihm stünden. Dieses Gefühl habe er von Beginn an. Alles andere sei nicht seine Sorge. Mit seinem Tor und seiner Geste unterstrich Xhaka, dass er sich von öffentlicher Kritik nicht beeindrucken lässt und auf den Zusammenhalt innerhalb des Teams vertraut.

Die Reaktionen auf seinen Jubel und seine Äußerungen werden in der Schweiz weiter diskutiert und zeigen, wie präsent der Mannschaftskapitän sowohl auf als auch neben dem Platz ist





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