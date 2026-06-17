Die Schweizer Nationalmannschaft soll durch die strengen Ansagen von Granit Xhaka ein toxisches Umfeld haben. Xhaka hatte seine Mitspieler nach dem verpatzten WM-Auftakt gegen Katar scharf kritisiert.

Granit Xhaka soll für ein toxisches Umfeld im Schweizer Nationalteam sorgen. Die Boulevardzeitung Blick berichtet, dass einige Spieler der Eidgenossen aufgrund der strengen Ansagen von Xhaka verunsichert sind oder sich nicht wohlfühlen im Camp.

Der Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft hatte seine Mitspieler nach dem verpatzten WM-Auftakt gegen Katar scharf kritisiert und gefordert, dass die Nati mit beiden Beinen auf den Boden kommen müsste. Xhaka hatte sich nach dem WM-Generalprobe gegen Australien nicht ausgenommen und hatte Kritik geübt. Nach dem enttäuschenden Remis gegen den Außenseiter Katar legte er nach und mahnte fehlende Disziplin an. Es gehe darum, die Realität zu verstehen, so Xhaka.

Die Schweizer müssen nicht über den Titel reden oder über die beste WM der Geschichte. Sie sind aktuell nicht so weit! , lautete Xhakas Mahnung. Im Camp soll es laut Blick nun zu viel Negativität geben, die die Stimmung im Team beeinträchtigt.

Zudem soll es in eine toxische Richtung gehen. Die Schweizer treffen in ihrem zweiten Gruppenspiel am Donnerstag in Los Angeles auf Bosnien und Herzegowina. Die Eidgenossen wollen bei einer WM zum vierten Mal in Folge die K.o. -Runde erreichen





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