Granit Xhaka verletzt sich früh im Spiel gegen Chelsea. Sunderland gewinnt 1:0 durch Le Fée im Abstiegskampf. Xhaka hofft auf Wiedergutmachung nach COVID-Affäre.

Der Schweizer Mittelfeldakteur Granit Xhaka hat sich bei seinem Auftritt für den FC Sunderland in der 3. Minute gegen Chelsea schwer verletzt. Die Verletzung am linken Sprunggelenk führte zu einer frühen Auswechslung zugunsten von Jules Ahoka. Dieser Vorgang trifft den 34-Jährigen zu einem extrem ungünstigen Zeitpunkt im Kalender seiner Karriere.

Auswechslung vor Nationalmannschafts-Nominierung

Die frühe Verletzung kommt für Granit Xhaka genau in dem Moment, in dem er seine Rückkehr in den Kader der Schweizer Nationalmannschaft planen wollte. Nationaltrainer Murat Yakin hatte den Mittelfeldspieler am Donnerstag offiziell für das kommende Länderspiel nominiert. Dies geschah nach einer Phase der Abstinenz, in der Xhaka die Länderspiele im Oktober verpasste.

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Die Abwesenheit in der Nationalmannschaft hatte ihre Ursache in der Affäre um ein gefälschtes Covid-Impfzertifikat, das Xhaka vorgelegt hatte. Die Nominierung durch Murat Yakin gilt somit als wichtiger Schritt zur Wiedergutmachung des Imageschadens. Ob Granit Xhaka am Montag tatsächlich in das Trainingslager der Nationalmannschaft einrücken kann, ist jedoch nach dem plötzlichen Verletzungsschock völlig ungewiss. Eine exakte medizinische Diagnose steht bis jetzt noch nicht fest.

Ursachen und Details der Verletzung

Der Unfallhergang geschah ohne jegliche Einwirkung eines gegnerischen Spielers. Granit Xhaka versuchte im Lauf des Spiels, einen langen Ball abzufangen. Dabei trat er unglücklich und zog sich dabei die Schädigung am linken Sprunggelenk zu. Der Sunderland-Kapitän ging direkt zu Boden und musste zunächst auf dem Platz medizinisch behandelt werden.

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Nach der Erstbehandlung versuchte der 34-Jährige, das Spiel fortzusetzen. Er humpelte noch einmal durchs Mittelfeld, doch die Schmerzen erwiesen sich als zu groß für eine weitere Teilnahme. Schließlich musste er das Spielfeld verlassen. Für ihn wurde der 20-jährige Jules Ahoka als Ersatzspieler eingewechselt. Der junge Schweizer verließ den Platz ohne fremde Hilfe und verschwand direkt in den Katakomben des Stadions.

Entscheidungswende durch Elfmeter und Disziplin

Enttäuschend für den Tabellenführer Chelsea war die sportliche Entwicklung im weiteren Spielverlauf. Enzo Le Fée, der 26-jährige Akteur für Sunderland, sorgte in der 36. Minute für die Entscheidung. Er verwandelte einen Elfmeter zum 1:0-Anschlusstreffer für die Gastgeber. Der Schiedsrichter Jarred Gillett hatte zuvor eine klare Foulsituation geahndet.

Der Chelsea-Verteidiger Levi Colwill hatte Brian Brobbey im Strafraum zu Fall gebracht. Diese klare Strafraumsituation wurde von Schiedsrichter Jarred Gillett sofort mit der Verhängung eines Strafstoßes geahndet. Enzo Le Fée nutzte diese Chance und bringte Sunderland mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer änderte die Dynamik des Spiels fundamental zu Ungunsten von Chelsea.

Abstiegskampf und Bedeutung des Sieges

Im Anschluss an das Tor folgte ein leidenschaftlicher und körperbetonter Kampf um den Ball. Das Spiel war geprägt von hoher Intensität, was sich in insgesamt zehn Gelben Karten für beide Mannschaften niederschlug. Am Ende konnte sich der Tabellenletzte Sunderland gegen den Top-Klub Chelsea durchsetzen.

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Sunderland sicherte sich das 1:0 und holte damit wichtige Punkte im hart umkämpften Abstiegskampf der Liga. Für Granit Xhaka ist dieser Sieg zwar ein kleiner sportlicher Trost angesichts seiner persönlichen Enttäuschung. Die medizinische Prognose für seine Teilnahme an der Nationalmannschaft bleibt jedoch vorerst unklar.