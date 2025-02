Grant Fisher 5000 Metre Salon Rekorunu Aşar

Bir gün sonra bir başka şaşaaya imza atan ABD koşucusu Grant Fisher, Boston'daki Salon müsabakasıyla 5000 metre kapalı dünya rekorunu kırdı.

Bir gün önce Norveçli Jakob Ingebrigtsen'in çift zaferinin ardından, ABD koşu cusu Grant Fisher de kısa bir süre içinde ikinci kez büyük bir sürpriz yarattı ve 20 yıl önceki 5000 metre dünya rekorunu kırdı. Boston 'daki Salon müsabakasında 27 yaşındaki koşu cu, 2004 yılında Kenenisa Bekele'nin (12:49.60) kırdığı rekoru 12:44.09'da 5 saniyeden fazla geride bıraktı. İkinci sırada kalan Fransız Jimmy Gressier, Avrupa rekorunu 12:54.92'ye yükseltti.

Fisher, geçen hafta New York'ta kapalı 3000 metre dünya rekorunu 7:22.91'e kadar indirerek zaten bir şaşaaya imza atmıştı. Fisher, geçen yıl Paris'te düzenlenen Olimpiyatlarda hem 5000 metre hem de 10.000 metre kategorilerinde bronz madalya kazanmıştı. Ingebrigtsen ise geçen perşembe, Fransa'nın Liévin kentindeki bir yarışmada 1500 metre (3:29.63) ve 1 mil (3:45.14) kategorilerinde tek bir yarışta kişisel en iyi rekorlar elde etti.





