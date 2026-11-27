Das Grasser-Team zieht in der Radlager-Affäre der DTM vor das FIA-Berufungsgericht: Wie es weitergeht und wieso das Urteil Folgen für die Nordschleife haben könnte

Das Grasser-Team zieht in der Radlager-Affäre der DTM vor das FIA-Berufungsgericht: Wie es weitergeht und wieso das Urteil Folgen für die Nordschleife haben könnteund kämpft nun tatsächlich bei der FIA gegen die Oschersleben-Disqualifikation von Sieger Mirko Bortolotti in der Radlager-Affäre an.

Das Lamborghini-Team scheiterte Ende August vor dem DMSB-Berufungsgericht daran, die Disqualifikation wegen eines nicht dem Referenzteil entsprechenden Radlagers abzuwenden. Nachdem das Urteil am 3. November schriftlich zugestellt wurde, blieben Teamchef Gottfried Grasser sieben Tage Zeit, um erneut Berufung einzulegen. Davon machte das österreichische Team rechtzeitig bis zum 10.

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November Gebrauch, wodurch der Fall bei der FIA in die nächste Instanz geht. Für die schriftliche Begründung hat das Grasser-Team nun bis Mitte Dezember Zeit. Damit ist klar, dass sich die Angelegenheit definitiv bis ins Jahr 2027 ziehen wird. Nach Kenntnisstand vonwird die Verhandlung im Februar 2027 in Paris stattfinden.