Grasser-Team enthüllt die DTM-Designs für 2025

Das österreichische Grasser-Team präsentiert die Designs für die beiden Lamborghini Huracán GT3 Evo2, die Luca Engstler und Jordan Pepper in der DTM-Saison 2025 steuern werden. Beide Autos dominieren in Gold und Schwarz, wobei Unterschiede im Weißanteil und Sponsorpräsenz für eine klare Unterscheidung sorgen.

Das österreichische Grasser-Team tritt 2025 in der DTM mit zwei Lamborghini Huracán GT3 Evo2 an und setzt bei beiden Boliden auf das Design des Gold-Sponsoren TGI. Während Luca Engstler 2024 in einem blau-weiß-roten Lamborghini startete, dominieren 2025 Gold und Schwarz den oberen Bereich seines Autos, der untere Bereich ist in Weiß gehalten. Im Vergleich dazu wurde bei Jordans Peppers Fahrzeug der Weißanteil durch Schwarz ersetzt, was die beiden Boliden gut unterscheidbar macht.

In der Seitenansicht wird diese Unterscheidung noch deutlicher. Engstlers Auto mit der Nummer 19 zeigt einen weißen Unterbereich und seinen Sponsor Liqui Moly hat eine größere Präsenz. Peppers Auto mit der Nummer 63 wurde mit einem schwarz-goldenen Design versehen, das dem von Christian Engelhart aus dem Vorjahr ähnelt.Die beiden Lamborghini-Boliden werden auf dem Track die Aufmerksamkeit auf sich ziehen





