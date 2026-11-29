Bis zum 5. Dezember ist die kostenpflichtige App Image to PDF von TAPUNIVERSE im Google Play Store kostenlos erhältlich. Die Android-Anwendung konvertiert Bilddateien schnell in PDF-Dokumente, funktioniert komplett offline und bietet Funktionen zum Anpassen, Komprimieren und Teilen der erstellten Dateien, ohne dass Daten an Dritte weitergegeben werden.

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Im Google Play Store wird bis zum 5. Dezember eine App verschenkt, die für viele im Alltag eine nützliche Hilfe sein kann. Die Anwendung „Image to PDF - PNG to PDF“ des Entwicklers TAPUNIVERSE ist vorübergehend kostenlos erhältlich und erspart euch damit den regulären Preis von 3,49 Euro. Ihre Hauptfunktion ist simpel, aber effektiv: Sie wandelt diverse Bilddateien schnell und unkompliziert in PDF-Dokumente um..

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Bilder lassen sich dabei aus verschiedenen Quellen importieren – sei es direkt aus der Fotogalerie, aus dem Dateisystem eures Smartphones oder durch das Scannen eines Dokuments mit der Kamera. Anschließend könnt ihr die Bilder nach euren Wünschen anpassen, die Größe ändern oder das Layout für die finale PDF-Datei festlegen. Über die reine Umwandlung hinaus bietet die App einige durchdachte Extras. So könnt ihr die Dateigröße der erstellten PDFs durch Komprimierung reduzieren, was besonders beim Versand per E-Mail nützlich ist.