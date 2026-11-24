Verona verschenkt am 27. November 2023 Pflanzen aus städtischen Gärtnereien, um das Umweltbewusstsein zu stärken. Obwohl der Stadtrat dies als Chance zur Bürgerbeteiligung darstellt, kritisieren Online-Nutzer die Maßnahme, da sie die Kosten der Allgemeinheit tragen.

„Die Idee ist, diesen Blumen ein zweites Leben zu geben, das weiterhin die Häuser von Veronese schmücken kann und die Bürger in die Pflege des Grüns und den Respekt vor der Umwelt einbeziehen kann“, heißt es in einer Mitteilung der „Die Ausgabe findet am Freitag, 27.

November, von 8 bis 12 Uhr in den Serre Amia in der Via della Diga 1 statt. Pro Person dürfen höchstens zwei Pflanzen mitgenommen werden. Laut der Mitteilung wird Federico Benini, „Stadtrat für Grünflächen“ vor Ort dabei sein. Er gehört dem Partito Democratico an und ist seit Juli 2022 Mitglied der Stadtregierung unter Bürgermeister Damiano Tommasi.

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Getty/Elvira Ladocki / 500pxDipladenien – auch Mandevillen genannt – sind tropische Kletterpflanzen aus Süd- und Mittelamerika. Sie bilden trichterförmige Blüten in Farben wie Weiß, Rosa, Rot oder Pink und blühen bei guter Pflege oft den ganzen Sommer über. Dipladenien mögen einen hellen, warmen Standort, vertragen aber keine Staunässe und sollten frostfrei überwintert werden. In den sozialen Medien wird die Aktion nicht beklatscht.

„Verschenkt? Dafür haben die Bürger bezahlt!

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“, ärgert sich ein Nutzer. „Es heißt geschenkt … Wenn ich mich nicht irre, sind wir die Gemeinde – und damit hat die Allgemeinheit dafür bezahlt“, findet auch ein weiterer. „Für diejenigen, die ein Gewächshaus haben, ist das in Ordnung … Dipladenien vertragen keine Temperaturen unter +6 Grad Celsius. Und ich bezahle …“, lautet ein anderer Kommentar.meisten Veilchen sind winterhart.

Sie vertragen meist Frost bis etwa minus 15 Grad, manche Sorten sogar noch tiefere Minusgrade.