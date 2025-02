Gratis PS5 bei Vodafone: So bekommt ihr die Playstation 5 kostenlos

Nach dem PSN-Ausfall bietet Vodafone die Playstation 5 gratis im Rahmen eines Highspeed-Tarifs an.

Freitagabend, Wochenende-Feeling, Playstation an - und dann? Nichts. Das PlayStation Network war offline. Viele PlayStation-Spieler waren frustriert. Online- Gaming ? Fehlanzeige. Stattdessen Fehlermeldungen und Langeweile. Sony entschied sich nach dem dicken PSN-Ausfall, als kleine Wiedergutmachung 5 Tage PS Plus gratis zu geben. Doch das war nicht alles. Es gibt ein noch besseres Angebot.

Bei Vodafone gibt es derzeit die PS5 gratis dazu! Wer am Freitagabend ebenfalls frustriert war, der sollte mal bei Vodafone nachschauen. Normalerweise kostet die PS5 Slim Digital Edition um die 420 Euro. Rechnet man das mal schlau runter, zahlt ihr effektiv nur 27,49 Euro pro Monat für den ultraschnellen Anschluss. Selbst wenn man den bisherigen Bestpreis der PS5 Slim (so um die 360 Euro) nimmt, kommt man immer noch auf nur 29,99 Euro pro Monat – und mal ehrlich, das ist immer noch ein Megaschnapper für eines der schnellsten Netze in Deutschland.Natürlich gibt es auch hier Bedingungen. Die PS5 Slim Digital Edition wird erst nach drei bezahlten Rechnungen verschickt. Das heißt, ihr müsst euch ein bisschen gedulden, bevor ihr eure neue PlayStation in den Händen haltet. Aber mal ehrlich, wer kann sich bei einer Gratis-Konsole schon über ein paar Wochen Wartezeit beschweren?





