Leser der BILD-Frankfurt Rhein-Main erhalten am 28. und 29. November 2026 kostenlose Fahrt im gesamten RMV-Gebiet. Einfach die gedruckte Ausgabe als Ticket nutzen.

Die Zeitungen BILD und der Rhein-Main-Verkehrsverbund ( RMV) laden die Leser aus Hessen und Rheinland-Pfalz an diesem Wochenende zu einer exklusiven Aktion ein. Für die beiden Kalenderwochenenden, die auf den 28. und 29. November 2026 fallen, gilt ein spezielles Angebot im öffentlichen Nahverkehr. Alle, die an diesem Wochenende in der Region unterwegs sein möchten, können auf die normalen Fahrpreise verzichten und die Verkehrsmittel kostenlos nutzen.

Kostenlose Fahrt mit gedrucktem Zeitungs-Ticket

Die Voraussetzung für das kostenlose Reisen ist der Besitz der vollständigen gedruckten Ausgabe der BILD-Zeitung, die am 28. November 2026 erschienen ist. Dieses Exemplär fungiert direkt als gültiger Fahrschein für das gesamte RMV-Gebiet. Es ist dabei zwingend erforderlich, dass es sich um das Original aus dem Zeitungsstand handelt. Elektronische Versionen im E-Paper-Format sind für diesen Zweck ausgeschlossen.

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Auch Ausdrucksstücke aus dem Internet oder fotokopierte Seiten werden vom RMV nicht anerkannt. Das physische Zeitungsstück muss das Ticket ersetzen. Solange die gedruckte BILD vom 28. November im Besitz des Fahrgastes ist, ist die Fahrt im definierten Verkehrsverbundbereich kostenfrei möglich. Dies gilt sowohl für die Hinfahrt als auch für die Rückkehr.

Gültigkeitsbereich und ausgeschlossene Verkehrsmittel

Die kostenlose Nutzung erstreckt sich auf den gesamten Operationsbereich des Rhein-Main-Verkehrsverbunds. Dazu gehören sämtliche Bus- und Bahnlinien, die dem Verbund unterstehen. Die Aktion deckt die Regionen in Südhessen und den angrenzenden Gebieten ab, die vom RMV abgedeckt werden. Reisende aus den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Nordhessen sowie den westlichen Teilen von Rheinland-Pfalz profitieren von dieser Regelung.

Für Reisende aus diesen Nachbarregionen oder aus dem Ausland gilt eine spezifische Regel. Die kostenlose Fahrt startet ab der ersten Station innerhalb des RMV-Gebietes. Bis zu dieser Station muss der reguläre Fahrpreis bezahlt werden. Ab der RMV-Grenze ist die Weiterfahrt dann mit der BILD kostenlos. Diese Regel ermöglicht es, lange Anfahrtswege zu kombinieren, ohne die Kosten für den Hauptteil der Strecke zu tragen.

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Ein wichtiger Ausschluss betrifft den Fernverkehr. Die Aktion gilt nicht für Züge der Deutschen Bahn, wie ICE, IC oder EC. Auch Züge der Klasse TGV fallen unter diese Einschränkung. Darüber hinaus sind Fernbusse, Flix-Bus und Fahrzeuge im Übergangstarif nicht in das kostenlose Angebot einbezogen. Die Gültigkeit beschränkt sich strikt auf den lokalen und regionalen Nahverkehr.

Attraktive Reiseziele im RMV-Gebiet

Das RMV-Gebiet bietet eine große Bandbreite an möglichen Zielen für das Wochenende. Viele Reisende nutzen die Gelegenheit, um traditionelle Veranstaltungen zu besuchen. Der bekannte Frankfurter Weihnachtsmarkt am Römerberg ist ein beliebtes Ziel. Hier können Besucher Glühwein trinken und die historischen, wiederaufgebauten mittelalterlichen Gebäude bewundern. Die Atmosphäre an diesem Ort gilt als besonderes Highlight der Adventszeit.

Neben den urbanen Weihnachtsmärkten lockt die natürliche Umgebung im Taunus. Die waldreichen Landschaften bieten hervorragende Bedingungen für Winterwanderungen. Familien und Gruppen können die Zeit für Ausflüge in die Natur nutzen. Die kostenlose Fahrt macht es einfach, diese Outdoor-Aktivitäten in Betracht zu ziehen, ohne sich Gedanken über die Transportkosten machen zu müssen.

Auch Besuche bei Familienangehörigen sind ein häufiges Motiv. Viele nutzen das Wochenende, um Eltern, Großeltern, Kinder oder Freunde zu treffen. Die Flexibilität der Busse und Bahnen im RMV ermöglicht es, verschiedene Orte in der Region zu besuchen. Ob kurzer Stadtbummel oder längere Strecke innerhalb des Verbundgebiets, die Fahrt bleibt kostenschonend.

Spezielle Highlights für Zeitungsleser

Die Aktion zielt nicht nur auf reine Transporte, sondern auch auf besondere Erlebnisse ab. Ein Beispiel hierfür ist das Kronberger Schlosshotel. Dieses Hotel wurde von der Tochter von Queen Victoria erbaut und diente ihr als Witwensitz. Die historische Bedeutung des Gebäudes macht es zu einem interessanten Ausflugsziel für Touristen und Geschichte-Interessierte.

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Im Schlosshotel Kronberg gibt es besondere kulinarische Angebote. Die Schlosshotel-Köche bereiten eine echte Almhütte für schweizerische Käsefondue-Abende zu. Diese Einrichtung ist ideal, um die kalten Nächte im Taunus warm zu verbringen. Die Kombination aus historischem Ambiente und regionaler oder internationaler Kulinarik ist ein attraktiver Anziehungspunkt für das Wochenende.

Für die Planung der Route steht eine große BILD-Karte zur Verfügung. Diese Karte zeigt die schönsten Märkte und Sehenswürdigkeiten im gesamten RMV-Gebiet. Sie deckt den südlichen Teil von Hessen und die angrenzenden Gebiete ab. Reisende können sich so im Voraus über die lokalen Highlights informieren und ihreRoute optimieren.

Die Logistik für die Teilnahme ist einfach gestaltet. Am 28. November muss die gedruckte BILD Frankfurt Rhein-Main gekauft werden. Mit diesem Blatt in der Hand kann ab diesem Zeitpunkt die kostenlose Fahrt angetreten werden. Das Ticket ist zwei Tage lang gültig, also bis zum Ende des 29. November. Dies ermöglicht ein flexibles Wochenendprogramm ohne Fahrtkosten.

Die Initiative von BILD und RMV soll die Region im Advent beleben. Sie fördert die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs und verbindet Zeitungsmarkt mit touristischen Anreizen. Für die Leser ist dies eine konkrete Möglichkeit, das Wochenende kostengünstig zu gestalten. Die Kombination aus Medienkonsum und Mobilitätsangebot ist das Kernstück dieser Aktion.

Es ist wichtig, die Bedingungen genau zu beachten. Nur die originale Ausgabe vom 28. November gilt. Faksimiles oder ältere Ausgaben sind ungültig. Die Grenzen des RMV-Gebiets sind klar definiert. Wer außerhalb beginnt, zahlt bis zur Grenze. Innerhalb des Gebiets gilt das Prinzip der Kostenfreiheit uneingeschränkt für alle Verkehrsmittel des Nahverkehrs.

Die Aktion endet am Abend des 29. November. Danach ist die BILD als Fahrschein nicht mehr anerkannt. Es empfiehlt sich, die Fahrtzeiten der Busse und Züge im Voraus zu prüfen. Der ÖPNV kann am Wochenende besonders frequentiert sein, insbesondere an den beliebten Weihnachtsmärkten. Eine frühzeitige Planung hilft, Staus oder volle Züge zu vermeiden.