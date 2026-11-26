Kostenlose Busse, Shuttle-Verbindungen und besondere Parkangebote sollen Besucher in der Adventszeit in die Innenstädte bringen. Welche Städte in Rheinland-Pfalz auf welche Aktionen setzen.

Kostenlose Busse, Shuttle-Verbindungen und besondere Parkangebote sollen Besucher in der Adventszeit in die Innenstädte bringen. Welche Städte in Rheinland-Pfalz auf welche Aktionen setzen. Koblenz/Mainz - Mit kostenlosen Busfahrten, Shuttle-Bussen und besonderen Parkangeboten wollen mehrere Städte in Rheinland-Pfalz Besucher in der Adventszeit in ihre Innenstädte locken.

Während manche Kommunen an einzelnen Samstagen den gesamten Stadtbusverkehr gratis anbieten, setzen andere auf kostenlose Park-and-Ride-Verbindungen. Auch ein verkaufsoffener Adventssonntag dürfte zum vorweihnachtlichen Einkaufsbummel einladen. In Koblenz könnten Besucher an den vier Adventssonntagen kostenlos mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Weihnachtsmarkt fahren, teilte ein Stadtsprecher mit. Der Verkehrsverbund Rhein-Mosel bietet die An- und Abreise über sein Angebot VRMsmart an und erklärt auf seiner Webseite, wie das konkret über die App funktioniert.

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Zusätzliche Vergünstigungen beim Parken oder Rabattaktionen gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung dagegen nicht. Auch in Speyer können Besucher an allen vier Adventssamstagen kostenlos Bus fahren, wie die Stadt mitteilte. Am 28. November sowie am 5.