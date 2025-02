Graue Mäntel im Frühling 2025: 5 Styling-Ideen für einen stilvollen Look

Graue Mäntel gelten oft als langweilig und trist, doch 5 Streetstyle-Looks aus New York zeigen, wie man sie stilvoll kombinieren kann. Von Karomustern über warme Töne bis hin zu Sportlicher Eleganz - entdecken Sie die neuesten Styling-Trends für graue Mäntel im Frühling 2025.

Graue Mäntel : Ich hielt das Basic stets für eintönig – bis ich diese Styling-Ideen entdeckte. Wenn das Frühjahr naht, wächst auch die Lust auf luftigere Übergangsjacken wie Parkas, Trenchcoats oder Lederjacken. Doch Ihre Wollmäntel sollten Sie trotzdem noch nicht in den hintersten Ecken Ihres Kleiderschranks deponieren, denn auch sie können an kühleren Tagen eine gute und vor allem stilvolle Wahl sein.

Zugegeben, graue Mäntel scheinen dabei fürs Frühjahr nicht die erste Wahl zu sein, wird die Farbe doch oft mit Langeweile und Tristesse gleichgesetzt. Dass das eine ziemliche Unterstellung ist, wurde mir spätestens beim Blick auf die Streetstyle-Looks aus New York deutlich. Diese offenbaren nämlich fünf Styling-Ideen, mit denen graue Mäntel alles andere als eintönig wirken. 5 Styling-Ideen für graue Mäntel im Frühjahr 2025 #1 Graue Mäntel, kombiniert mit Karomuster Nach dem, was wir auf den Laufstegen der bisherigen Fashion Weeks gesehen haben, kündigt sich schon jetzt das Karomuster als einer der wichtigsten Trends für den kommenden Herbst 2026 an. Dass Sie damit gar nicht so lange warten müssen, zeigte unlängst Jennifer Lawrence, die mehrfach auf ein kariertes Flanellhemd setzte. Und auch in Kombination mit grauen Mänteln ist das Karomuster schon jetzt im Frühjahr 2025 eine stilvolle Wahl – entweder als Muster des Mantels selbst oder als Stylingpartner. Dabei ist Layering essenziell, um wettertaugliche und interessante Looks zu kreieren. Zum grauen Mantel ohne Revers wirken ein Rollkragenpullover sowie ein kariertes Hemd toll. Spielen Sie zudem mit den Längen von Mantel und Rock oder Hose, das sorgt für weitere interessante Brüche im Styling. #2 Graue Mäntel, kombiniert mit warmen Tönen Eine einfache und witzige Art, die Monotonie eines grauen Mantels zu durchbrechen, besteht darin, eine Nuance hinzuzufügen, die so gar nichts mit Grau zu tun hat. Warme Töne funktionieren hier sehr gut: Ein roter Schal oder ein vorn geknoteter Pullover überm grauen Mantel oder eine orangefarbene Hose wirken als Eyecatcher und harmonieren dabei grandios mit der schlichten Eleganz grauer Mäntel. #3 Graue Mäntel, kombiniert mit einer Trainingsjacke Um mit dem eleganten Minimalismus grauer Mäntel zu brechen, eignen sich nicht nur Farben, auch Stilrichtungen wie Athleisure oder Blokecore funktionieren im Mix fantastisch. Eine Trainingsjacke im Retro-Look aus typischem Nylonstoff passt in Kombination mit einer hellen Bootcut-Jeans toll zum übergroßen grauen Mantel. Schlichte Accessoires in Schwarz ergänzen das Styling optimal, sorgen sie doch bei all den Kontrasten für die nötige Ruhe im Look. #4 Graue Mäntel mit einer Statement-Tasche Wenn Sie einen grauen Mantel haben, den Sie für Ihren Office-Look verwenden wollen, wird Sie diese Styling-Idee vielleicht besonders interessieren. Der Anzug aus Blazer und Wide-Leg-Pants in weiter Passform harmoniert in Dunkelgrau toll mit dem hellen Mantel, wobei die oversized Silhouette dezent mit dem klassischen Schnitt des Mantels bricht. Die Bluse in Buttergelb sorgt für frühlingshafte Vibes, wobei sich das Gelb auch in der Tasche wiederfindet – jedoch in einer knalligeren Ausprägung. Die Statement-Tasche in Neongelb passt toll zum kühlen Grau, ohne dabei den Rest des Büro-Looks zu ausgefallen wirken zu lassen. #5 Graue Mäntel, kombiniert mit Graffiti-Effekt Einem grauen Mantel können Sie auch einen lässigen Grunge-Touch verleihen, indem Sie zum Beispiel einen Denim-Total-Look dazu tragen, der durch Used-Elemente, Acid-Waschung oder Graffiti-Elemente zusätzliche Coolness verströmt. Dazu passen sportive Sneaker und lässige Accessoires (wie hier eine Tasche von Proenza Schouler mit Botschaft). Dieser Artikel erschien im Original auf Vogue.es. Mehr Themen auf VOGUE.de:





Graue Mäntel Styling-Ideen Modetrends Streetstyle Frühling 2025 Karomuster Warme Töne Athleisure Blokecore Statement-Tasche Graffiti-Effekt

