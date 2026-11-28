Grauer und nebliger Adventssonntag erwartet
Der erste Advent wird in Baden-Württemberg wenig winterlich. Statt Weihnachtsmarktromantik unter blauem Himmel erwarten die Besucher Nebel und Wolken. Wo auch Regen möglich ist.
Der erste Advent wird in Baden-Württemberg wenig winterlich. Statt Weihnachtsmarktromantik unter blauem Himmel erwarten die Besucher Nebel und Wolken. Wo auch Regen möglich ist. Stuttgart - Zum ersten Advent müssen sich die Menschen auf graues und nebliges Wetter einstellen.
Weichnachtmarktbesucher in Baden sollten neben dicken Jacken, Schals und Mützen sicherheitshalber einen Regenschirm einpacken. Laut den Wetterexperten des Deutschen Wetterdienstes startet der 1. Advent sehr neblig. Dazu soll anfangs die Sonne scheinen.
Im Laufe des Tages ziehen dann aus Westen immer wieder dichte Wolkenfelder auf. Am Abend können in Baden auch Regentropfen fallen. Die Temperaturen liegen verbreitet zwischen 1 und 4 Grad. Auf der Ostalb und entlang der Donau wird es mit bis zu minus 2 Grad am kältesten.
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