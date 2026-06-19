Grausame Taten gegen Katzen in Thüringen und Niedersachsen - Polizei sucht Zeugen

Zwei erschütternde Fälle von Tierquälerei: In Niedersachsen wurde eine Katze vermutlich von einem Hund getötet, in Thüringen erschossen. Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise.

In zwei separaten Vorfällen in Thüringen und Niedersachsen wurden Katzen getötet, wobei die Polizei nach Zeugen sucht. Im niedersächsischen Schortens , auf dem Hund efreilaufgelände Huntsteert, wurde eine Katze vermutlich von einem Hund tödlich verletzt.

Anwohner hörten über längere Zeit Hundegebell sowie eine Frau und einen Mann, die sich gegenseitig aufforderten, den Hund anzuleinen und jemanden anzurufen. Als die Katze auf übliche Lockrufe nicht reagierte, begannen ihre Halter mit der Suche und fanden das Tier tot an einem Nebeneingang des Geländes. Die Polizei bittet dringend um Hinweise zu den Hundehaltern oder anderen Zeugen, die am Dienstagabend im Bereich des Hundefreilaufgeländes Huntsteert verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Kontaktmöglichkeit besteht über die Polizeistation Schortens unter der Telefonnummer 04461 / 984930. Im zweiten Fall wurde in der thüringischen Gemeinde Uder, Landkreis Eichsfeld, im Ortsteil Eichstruth eine Katze durch einen Schuss getötet. Anwohner hörten zunächst einen Knall und fanden das tote Tier. Laut Polizei wies die Katze eine Schussverletzung auf, es besteht der Verdacht, dass das Tier mit einer Schusswaffe getötet wurde.

Ein Polizeisprecher bestätigte, dass das Tier einen Durchschuss aufwies. Die Ermittlungsbehörden bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden. Beide Vorfälle zeigen grausame Gewalt gegen Haustiere und haben bei den Besitzern und Anwohnern großes Entsetzen ausgelöst. Die Polizei betont die Wichtigkeit von Zeugenaussagen, um die Täter zu überführen.

Solche Taten sind nicht nur rechtswidrig, sondern auch moralisch verwerflich und verletzen das Tierwohl grundlegend. Die Gemeinschaften in Schortens und Uder sind aufgefordert, wachsam zu sein und任何 verdächtige Vorkommnisse umgehend zu melden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, doch ohne die Mithilfe der Bevölkerung bleibt die Aufklärung schwierig. Tierhalter werden zudem angehalten, ihre Tiere zu schützen und bei verdächtigen Situationen nicht wegzusehen.

Die Polizei versichert, dass jede noch so kleine Information weiterhelfen kann und behandelt alle Hinweise vertraulich





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