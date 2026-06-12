Gravesen schwärmt: Grønbæk wird dem HSV guttun

Thomas Gravesen lobt die feste Verpflichtung von Albert Grønbæk durch den HSV. Der Ex-Profi sieht großes Potenzial in seinem Landsmann und prophezeit eine positive Entwicklung für den Verein.

Thomas Gravesen , der zur Jahrtausendwende zu den Publikumslieblingen des Hamburger SV zählte, verfolgt heute als TV-Experte in seiner dänischen Heimat die Entwicklung seines Ex-Vereins. Der 50-jährige Ex-Profi, der maßgeblich zur Qualifikation des HSV für die Champions League in der Saison 1999/2000 beitrug, zeigt sich begeistert von der festen Verpflichtung seines Landsmannes Albert Grønbæk .

Für 4,7 Millionen Euro wechselt der 25-jährige Mittelfeldspieler von Stade Rennes an die Elbe - der teuerste HSV-Einkauf seit 2017. Gravesen lobt die Entscheidung der Vereinsführung: Ich bin als Däne sehr stolz, Albert Grønbæk nun länger beim HSV zu sehen. Er ist ein richtig guter Junge. Ich hatte in Hamburg eine unglaublich schöne Zeit, die kann auch er haben.

Ihm muss aber bewusst sein, dass er sich die Zuneigung der Fans hart erarbeiten muss, erklärt Gravesen im Gespräch mit SPORT BILD. Grønbæk war bereits in der Rückrunde der Saison 2025/26 als Leihspieler von Stade Rennes zum HSV gestoßen, konnte aufgrund einer Oberschenkelverletzung und einer Erkrankung jedoch nur sieben Spiele absolvieren, in denen ihm ein Tor und zwei Vorlagen gelangen.

Trotz der schwierigen ersten Monate ist Gravesen von den Qualitäten des Dänen überzeugt: Er fordert den Ball, hat viel Tempo sowie eine tolle Technik und setzt die Mitspieler gut in Szene. Außerdem ist er gut in offensiven Eins-gegen-eins-Duellen. Diese Fähigkeiten waren auch der Grund, warum Rennes 2024 stolze 15 Millionen Euro Ablöse an den FK Bodø/Glimt zahlte. In Frankreich konnte sich Grønbæk jedoch nicht durchsetzen und wurde zwischenzeitlich an den FC Southampton und Genua CFC verliehen.

Dennoch ist Gravesen zuversichtlich, dass der Mittelfeldspieler dem HSV helfen wird: Er wird dem HSV guttun, prophezeit der frühere Mittelfeldspieler. Gravesen betont jedoch, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Grønbæk sein Potenzial voll entfalten kann. Albert ist ein Spieler, der das Vertrauen des Trainers braucht, sagt Gravesen. Dieses Vertrauen wird ihm HSV-Coach Merlin Polzin (35) schenken, der die Verpflichtung des Dänen ausdrücklich befürwortete.

Gleichzeitig müsse sich Grønbæk als Spieler weiterentwickeln: Er ist jetzt auch vom Alter her in einer Phase, in der er mehr Verantwortung übernehmen sollte. Das wird er schaffen, zeigt sich Gravesen überzeugt. Der Ex-Profi sieht in der Verpflichtung Grønbæks sogar eine Chance für einen neuen HSV-Boom in Dänemark.

Wenn es für Albert und den HSV weiter nach oben geht, dann kann ein neuer HSV-Boom in Dänemark entstehen, dann wollen aufgrund der Nähe sicher bis zu 5000 Dänen zu den Spielen in den Volkspark reisen. Allerdings wird sich dieser Ticket-Wunsch der Dänen mangels Eintrittskarten nicht realisieren lassen, da die Heimspiele des HSV in der 2. Bundesliga meist ausverkauft sind.

Mit der festen Verpflichtung Grønbæks setzt der HSV ein klares Zeichen für die Zukunft und baut auf die skandinavische Tradition, die dem Verein schon in der Vergangenheit viele Erfolge beschert hat





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