Graycliff Exploration meldet hochgradige Goldfunde am Shakespeare-Projekt

Graycliff Exploration Limited berichtet von signifikanten Goldkonzentrationen in Ontario. Die Bohrungen nahe Sudbury zeigen Werte bis zu 115,25 g/t Gold über mehrere Meter.

Graycliff Exploration Limited hat am 5. November 2026 in Vancouver neue Ergebnisse aus dem laufenden Explorationsprogramm auf seinem vollständig im Eigentum stehenden Goldprojekt Shakespeare bekanntgegeben. Das Unternehmen operiert mit den Börsenkürzeln CSE: GRAY, OTCQB: GRYCF und FWB: GE0 und konzentriert sich dabei auf die Region in der Nähe von Sudbury in der kanadischen Provinz Ontario. Die aktuellen Daten stammen aus einem fortgeschrittenen Kernbohrprogramm, das darauf abzielt, die Ausdehnung und Qualität der dortigen Goldreserven präziser zu definieren.

Signifikante Goldgehalte in Bohrloch D-26

Das vierte große metallurgische Kernbohrloch, bezeichnet als Bohrloch D-26, sowie vier nachfolgende Bohrlöcher mit den Bezeichnungen J-62-26 bis J-65-26, haben durchweg hohe Goldwerte aufgewiesen. Ein herausragendes Ergebnis wurde in einer Tiefe von 118 Metern gemessen, wo ein Abschnitt von 6,0 Metern eine Konzentration von 115,25 Gramm Gold pro Tonne erreichte. Diese spezifischen Messungen unterstreichen das Potenzial des Standorts für weitere wirtschaftliche Gewinne.

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Bruce Durham, qualifizierte Person und Direktor bei Graycliff Exploration, betonte die Bedeutung dieser Funde. Er erklärte, dass die außergewöhnlich hohen Gehalte das Vertrauen in die Lokalisierung, Mächtigkeit und Qualität des Bereichs mit hochgradiger bis extrem hochgradiger Goldmineralisierung stärken. Besonders hervorzuheben ist, dass der extrem hochgradige Abschnitt im Bohrloch 62 mehr als 16 Feinunzen Gold pro Tonne über einen einzelnen Meter entspricht, was auf sehr ergiebige Lagerstättenverhältnisse hindeutet.

Technische Details und Bohrparameter

Alle fünf analysierten Bohrlöcher wurden von einer Starthöhe von rund 231 Metern mit einem Azimut von 330 Grad niedergebracht. Die Positionen der Bohrlöcher D-26 sowie J-62-26 und J-63-26 lagen bei den Koordinaten 433802 Ost und 5126912 Nord. Die Einfallswinkel variierten je nach Loch, wobei Bohrloch D einen Winkel von -83 Grad aufwies und eine Gesamtlänge von 181,0 Metern erreichte. Bohrloch 62 wies einen Winkel von -78 Grad und eine Länge von 159,5 Metern auf. Bohrloch 63 hatte einen Winkel von -76 Grad und reichte bis zu einer Tiefe von 139,0 Metern.

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Die weiteren Bohrlöcher J-64-26 und J-65-26 befanden sich an den Koordinaten 433824 Ost und 5126903 Nord. Hier betrugen die Einfallswinkel -45 Grad für Bohrloch 64 mit einer Tiefe von 76,5 Metern bzw. -55 Grad für Bohrloch 65 mit einer Tiefe von 127,9 Metern. Es wird darauf hingewiesen, dass die angegebenen Abschnitte die Bohrlochlängen und nicht die wahren Mächtigkeiten darstellen. Die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung lassen sich aufgrund des frühen Stadiums des Programms derzeit noch nicht genau bestimmen.

Qualitätssicherung und Laboranalyse

Die Protokollierung und Aufbereitung des Bohrkerns ist weiterhin im Gange, während alle übrigen Proben dieses Bohrprogramms vom Labor Activation Laboratories Ltd bearbeitet werden. Bruce Durham, P.Geo., hat den technischen Inhalt der Pressemitteilung gemäß National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Das Qualitätsmanagement-Protokoll sieht vor, dass Proben in Abständen von 0,5 bis 1,5 Metern aus mineralisierten Abschnitten entnommen werden, abhängig von Lithologie und Mineralisierungsart.

Der Bohrkern wird mit einer Diamantsäge halbiert, wobei eine Hälfte zur Analyse verpackt und die andere sicher in Kernkisten außerhalb des Standorts gelagert wird. Die Probenchargen enthalten mindestens einen kommerziell hergestellten Standard sowie Blindmaterial und werden regelmäßig direkt an AGAT Laboratories Ltd in Thunder Bay, Ontario, geliefert. AGAT ist vom Standards Council of Canada nach ISO 17025 akkreditiert und führt Analysen mittels Brandprobe mit Bleischmelzaufschluss sowie Atomabsorptionsspektroskopie durch. Für diese Zwecke kommen PerkinElmer AAnalyst 400 Geräte zum Einsatz.

Auswirkungen und zukünftige Schritte

Für Proben mit sichtbarem oder vermutetem Gold wird zusätzlich eine Sieb-Metallgold-Analyse durchgeführt. Diese Methode liefert einen gewichteten durchschnittlichen Goldgehalt aus der Brandprobe der gesamten +75-Mikrometer-Fraktion und drei 30-Gramm-Proben der -75-Mikrometer-Fraktion aus einer 500-Gramm-Probe. Aufbereitete Proben, Replikate, Duplikate und interne Referenzmaterialien werden routinemäßig im Rahmen des Qualitätssicherungsprogramms von AGAT verwendet, um die Zuverlässigkeit der Daten zu gewährleisten.

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Die Bohrlöcher 63, 64 und 65 wurden bei Activation Laboratories Ltd nach einem nahezu identischen Protokoll analysiert. Graycliff Exploration setzt seine Arbeit fort, um die Lage und Mächtigkeit der goldreichen Zonen weiter einzugrenzen. Die Ergebnisse tragen dazu bei, die strategische Planung für zukünftige Explorationsphasen am Shakespeare-Projekt zu optimieren und das Potenzial der historischen Grubenbaue in der Region Sudbury besser zu verstehen.