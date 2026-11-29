Seit zwölf Jahren pensioniert, führt die 66-jährige Graziella Roccato in Adria, Italien, weiterhin jeden Morgen ihren kleinen Tante-Emma-Laden. Für sie ist der Laden mehr als nur ein Geschäft; er ist ein wichtiger sozialer Treffpunkt und Nahversorger, der besonders älteren Menschen hilft, obwohl er mit den Herausforderungen durch Supermärkte und Onlinehandel konfrontiert ist.

Seit fast zwölf Jahren ist Graziella pensioniert – trotzdem öffnet sie ihr Geschäft in Italien jeden Morgen um fünf Uhr. Ihr Laden ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Treffpunkt im Ort.

Graziella Roccato führt seit 1988 einen kleinen Laden in Baricetta, einem Ortsteil der italienischen Gemeinde Adria in der Regionund Gemüse sowie Zeitungen. Obwohl sie seit fast zwölf Jahren pensioniert ist, steht sie jeden Morgen um fünf Uhr auf und öffnet das Geschäft. Ihre Arbeitsgeschichte begann bereits im Alter von 14 Jahren. Im Laufe der Zeit entwickelte sich der ursprüngliche Bäckerei- und Süßwarenladen zu einem wichtigen Nahversorger.

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„Dies ist nicht einfach nur ein Geschäft, das Gewinn generieren muss. Es ist etwas anderes“, erklärt Roccato „Der Laden ist ein Treffpunkt und sozialer Mittelpunkt des Ortes. Die Menschen kaufen dort ein, tauschen Neuigkeiten aus und begegnen sich.