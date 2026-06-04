Great Basin Metals aktualisiert NI 43‑101‑Bericht, kündigt Hauptversammlung an und erweitert den Vorstand

Great Basin Metals Inc. hat einen aktualisierten NI 43‑101‑Bericht für das Sunnyside‑Projekt veröffentlicht, die jährliche Haupt‑ und Sonderversammlung für Juni 2026 terminiert und Dr. Jason Mizer in den Vorstand berufen. Das Unternehmen strebt zudem eine Rückkehr an die Canadian Securities Exchange an.

Vancouver, British Columbia - Great Basin Metals Inc. hat am 3. Juni 2026 eine aktualisierte technische Dokumentation nach den kanadischen Regelungen NI 43‑101 für das Sunnyside‑Projekt auf SEDAR+ hinterlegt.

Der Bericht, der von APEX Geoscience Ltd. erstellt und von den unabhängigen Fachleuten Andrew J. Turner, B.Sc. , P.Geol. , sowie Michael B. Dufresne, M.Sc. , P.Geol.

, koordiniert und geprüft wurde, belegt die Relevanz des Projekts für das Unternehmen. In dem Dokument werden die geologischen Daten, Ressourcenbewertungen und geplanten Explorationsmaßnahmen detailliert beschrieben. Die Aktualisierung soll potenzielle Investoren und Aufsichtsbehörden über den Fortschritt informieren und bildet die Grundlage für die angestrebte Rückkehr an die Canadian Securities Exchange (CSE). Great Basin plant, die erforderlichen Formulare einzureichen und die Zulassung so bald wie möglich zu erhalten, um die Börsenliquidität zu erhöhen.

Am 1. Juni 2026 veröffentlichte das Unternehmen zusammen mit dem jährlichen Hauptversammlungsbeschluss ein Informationspaket, das auf SEDAR+ und der Unternehmenswebsite abrufbar ist. Die Haupt‑ und Sonderversammlung findet am 26. Juni 2026 um 10 Uhr in Vancouver, Suite 700 - 401 West Georgia Street, statt.

Auf der Tagesordnung stehen die Vorlage des Direktorenberichts, die Genehmigung des geprüften Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr bis zum 31. Juli 2025, die Wahl von vier Direktoren, die Bestellung des Abschlussprüfers sowie die Genehmigung eines neuen 10‑Prozent‑Aktienoptionsplans. Stimmrechtsvertreter müssen ihre Vollmachten bis spätestens 24. Juni 2026 um 10 Uhr bei Computershare Investor Services einreichen.

Die Unterlagen stehen im Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca und auf https://greatbasinmetals.com/ zum Download bereit. Weiterhin hat Great Basin am 2. Februar 2026 die Ernennung von Dr. Jason D. Mizer, Ph. D., zum Mitglied des Vorstands wirksam werden lassen.

Dr. Mizer ersetzt Tony Louie, der nach zehn Jahren Dienst nach vorne tritt. Der neue Direktor verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Exploration, Projektentwicklung und im regulatorischen Umfeld der westlichen USA. Er hält einen Doktortitel in Geologie, einen Professional Science Master in Economic Geology sowie einen Bachelor of Science in Geologie, alles von der University of Arizona. Aktuell leitet er das Lowell Institute for Mineral Resources und arbeitet als Post‑Doctoral Fellow im Bereich kritischer Mineralien.

Zuvor war er unter anderem Explorationsmanager bei Mundoro Capital, Senior Manager bei Barksdale Resources und Vizepräsident Exploration bei Millennial Precious Metals. Neben seiner Fachkompetenz bringt Dr. Mizer Erfahrung aus dem US‑Marine‑Dienst mit, wo er im nuklearen Antrieb tätig war. Seine Ernennung stärkt das Board mit fundiertem technischem Know‑how und bewährter Führungsstärke, was das Vertrauen der Aktionäre in die künftige Wachstumsstrategie von Great Basin weiter festigen soll.

Great Basin Metals Inc., mit Sitz in Vancouver, ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das sich auf das Sunnyside‑Projekt in den Patagonia Mountains, Santa Cruz County, Arizona, konzentriert. Das Unternehmen hält 49 % an dem Joint‑Venture, während Barksdale Resources Corp. (TSXV: BRO) die Mehrheitsbeteiligung von 51 % besitzt und weitere Bohrungen plant, um seine Beteiligung auf bis zu 67,5 % zu erhöhen. Das Projekt umfasst 286 unpatentierte Bergbaurechte, die über die US‑Tochtergesellschaft Regal Resources USA Inc. verwaltet werden.

Great Basin strebt an, durch die Aktualisierung des NI 43‑101‑Berichts, die Neulistung an der CSE und die Verstärkung des Vorstands seine Position als attraktiver Partner in der Exploration kritischer Metalle weiter auszubauen





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