Green Bay Packers sichern Christian Watson langfristig mit hoch dotiertem Vertrag

Die Green Bay Packers haben Christian Watson mit einem Vierjahresvertrag über 110,5 Millionen US-Dollar ausgestattet. Der Wide Receiver erhält einen Signing Bonus von 31 Millionen Dollar. Watson hatte eigentlich in das letzte Jahr seines Vertrages gehen sollen, nachdem er im September 2022 eine einjährige Vertragsverlängerung unterzeichnet hatte. In der zurückliegenden Spielzeit konnte er seine Bestleistung übertreffen und die Verantwortlichen in Wisconsin mit seinem starken Comeback begeistern.

Die Green Bay Packers haben Christian Watson mit einem hoch dotierten Vierjahresvertrag über 110,5 Millionen US-Dollar ausgestattet, wie ESPN berichtet. Der Wide Receiver erhält einen Signing Bonus von 31 Millionen Dollar.

Watson hatte eigentlich in das letzte Jahr seines Vertrages gehen sollen, nachdem er im September 2022 eine einjährige Vertragsverlängerung unterzeichnet hatte. Im Vorjahr hatte er sich einen Kreuzbandriss zugezogen, von dem er sich erst zu Beginn der Saison 2025 erholen musste. In der zurückliegenden Spielzeit brachte es der Receiver, der 2022 von den Packers gedraftet wurde, in zehn Spielen auf 35 Receptions für 611 Yards und sechs Touchdowns.

Mit durchschnittlich 61,1 Yards pro Spiel legte er nicht nur einen neuen Karrierebestwert hin, sondern konnte auch die Verantwortlichen in Wisconsin mit seinem starken Comeback begeistern. Die nur kurze Vertragsverlängerung 2025 verschaffte Watson den nötigen Spielraum, um sich ohne Druck auf eine Rückkehr auf das Spielfeld vorzubereiten. Nachdem ihm dies gelang, hatten die Packers kein Problem damit, seinen Kontrakt langfristig zu verlängern. Übrigens: Dies ist bereits der zweite Vertrag, den die Packers in dieser Offseason an einen Receiver vergeben haben.

Zuvor wurde mit Slot-Receiver Jayden Reed über drei Jahre und 50,25 Millionen US-Dollar verlängert





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Green Bay Packers Christian Watson Vierjahresvertrag 110 5 Millionen US-Dollar Signing Bonus Wide Receiver ESPN Kreuzbandriss Comeback Jayden Reed

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Widow’s Bay“ auf Apple TV: Wann kommt Folge 9?Horror trifft Humor: „Widow’s Bay“ feierte am 29. April Premiere bei Apple TV. Alle Infos zur zehnteiligen Serie im Überblick.

Read more »

Versicherungen für junge Leute: Diese Fehler solltest du kennenWatson verrät dir, welche Fehler die meisten jungen Menschen beim Thema Versicherung machen und wie du sie verhindern kannst.

Read more »

Lohnt sich Instagram Plus? Diese Änderungen kommen im BezahlmodellInstagram bietet jetzt auch ein Plus-Abo an. Welche Funktionen durch das Bezahlmodell dazu kommen und ob sich das Abo lohnt, weiß watson.

Read more »

Green Development Investment Group veröffentlicht 2025er SozialverantwortlichkeitsberichtDer chinesische Konzern veröffentlicht seinen fünften Sozialverantwortlichkeitsbericht in Folge, der die Fortschritte des Unternehmens im Bereich der grünen Energieerzeugung, der technologischen Innovation, der Unternehmensführung und der sozialen Wohltätigkeitsinitiativen zusammenfasst.

Read more »