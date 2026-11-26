Die Green Bay Packers verlieren das Thanksgiving-Eve-Spiel mit 13 zu 26 gegen die Los Angeles Rams. Star-Receiver Jordan Watson fällt nach einem schweren Helmet-to-Helmet-Treffer durch eine Gehirnerschütterung aus.

Am Abend vor dem amerikanischen Thanksgiving-Feiertag besiegten die Los Angeles Rams die Green Bay Packers in einem hart umkämpften Duell mit 26 zu 13 Punkten. Während die sportliche Leistung der Rams am Ende den Sieg sicherte, rückte ein einzelner, brutaler Tackling-Attempt im zweiten Viertel alle Aufmerksamkeit auf sich. Der Vorfall führte dazu, dass der Star-Receiver Jordan Watson nach einem schweren Helmet-to-Helmet-Kontakt das Spiel vorzeitig beenden musste. Die Green Bay Packers verloren damit einen ihrer wichtigsten Angreifer, was den weiteren Verlauf des Spiels entscheidend beeinflusste.

Jordan Watson fällt nach brutalem Hit aus

Der Abend begann für Jordan Watson und die Green Bay Packers bereits mit schmerzhaften Rückschlägen. Nach seinem ersten Fang musste der Receiver zunächst aufgrund einer Oberschenkelverletzung das Spielfeld verlassen. Wenig später kehrte er jedoch zurück und demonstrierte ein starkes Comeback, indem er im zweiten Viertel einen Touchdown erzielte. Dieser Moment schien den positiven Lauf der Packers zu bestätigen, doch die folgende_sequence änderte alles grundlegend.

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Kurz vor der Halbzeitpause fing Watson den Ball an der Außenlinie auf. Der Verteidiger der Los Angeles Rams, Jalen Kinchens, stürzte sich in die Interception und traf Watson brutal mit dem Helm von unten gegen den Kopf. Watson stürzte sofort zu Boden, wobei sein Kopf hart auf dem Rasen aufschlug. Der Packers-Star blieb schwer benommen liegen, was sofort die Besorgnis im gesamten Stadion schürte. Es war klar, dass dieser spezifische Hit weitreichende Folgen für die Gesundheit des Spielers und die Taktik der Packers haben würde.

Disziplinarische Maßnahmen und Diagnose

Jalen Kinchens wurde vom Platz gestellt, da die Schiedsrichter die Aktion als heftigen Treffer gegen Kopf und Nacken werteten. Jordan Watson benötigte minutenlange medizinische Behandlung auf dem Feld. Zum Glück konnte er anschließend das Feld eigenständig verlassen, doch die ärztliche Untersuchung ergab eine ernste Diagnose: Gehirnerschütterung. Damit war Watsons Teilnahme am Spiel beendet, was für die Green Bay Packers einen enormen personellen Schaden bedeutete.

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Der Ausfall von Watson traf die Packers in einer ohnehin schon schwachen sportlichen Verfassung. Mit dem Star-Runningback Josh Jacobs und dem Receiver Jayden Reed fehlten den Packers bereits zuvor zwei weitere wichtige Waffen im Offensive-Spielplan. Der Verlust von Watson verstärkte diese Lücke noch weiter und erschwerte die Offensive erheblich. Die Los Angeles Rams nutzten diese Defizite effektiv aus, um den Druck auf die Green Bay Defense aufrechtzuerhalten.

U2-Gastauftritt und emotionale Hommage

Während der Halbzeitpause bot das Stadion eine emotionale Pause vom sportlichen Wettkampf. Die Mega-Band U2 trat auf und erinnerte mit einer Porträt-Botschaft auf der riesigen Leinwand an die verstorbene, allseits beliebte Sängerin Dolly Parton. Dieser Moment fand großes Echo bei den Zuschauern, die mit großem Applaus und einigen Tränen in den Augen reagierten. Die Hommage diente als emotionaler Anker in einem Abend, der sonst von sportlicher Härte und Verletzungen geprägt war.

Auf dem Spielfeld entwickelte sich bis ins dritte Viertel hinein ein echtes Schützenfest, das vor allem die Kicker der beiden Teams im Fokus hatte. Brandon McManus und Trey Smack erzielten zahlreiche Field Goals und Extra-Punkte, die für eine hohe Punktzahl auf der Anzeigetafel sorgten. Zahlreiche Fans saßen mit typischen Truthahn-Mützen auf den Tribünen, um die spezielle Atmosphäre des Thanksgiving-Eve-Spiels zu erleben. Bis zur dritten Viertelphase blieb das Spiel offen und spannend, da beide Offensiven Punkte liefern konnten.

Die Wende und Sieg der Los Angeles Rams

Ab dem dritten Viertel änderte sich die Dynamik des Spiels jedoch grundlegend zum Nachteil der Green Bay Packers. Die Offense der Packers startete nicht mehr zusammen, was sich in zahlreichen Pannen und Interceptions niederschlug. Die Verteidigung der Los Angeles Rams dominierte nun das Geschehen und ließ den Packers keinen Raum für strategische Aufholjagden. Die Defensive der Rams zwang die Packers zu Fehlern, die sie selbst nicht in Punkte umwandeln konnten.

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Die Los Angeles Rams profitierten stark von diesen Fehlern. Besonders Blake Corum war überragend und erzielte einen Touchdown an seinem 26. Geburtstag. Diese Leistung unterstrich die Dominanz der Rams, die mit ihrem Erfolg den fünften Sieg in Folge feierten. Die Packers mussten sich nach diesem deutlichen Defizit mit dem Gedanken abfinden, dass die personellen Ausfälle und die sportlichen Fehler zu kostspielig waren. Die Rams setzten ihre positive Series fort, während die Packers vor weiteren Rückschlägen gewarnt sind.