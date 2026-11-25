Der dreifache Oscar-Gewinner Green Book mit Viggo Mortensen und Mahershala Ali ist ab sofort kostenlos im Amazon-Prime-Abo verfügbar. Jetzt die Oscar-prämierte Geschichte über Freundschaft in den 1960er Jahren streamen.

Der preisgekrönte Film Green Book mit Viggo Mortensen ist ab sofort ohne zusätzliche Kosten im Amazon-Prime-Abo zu streamen. Das Drama zählt zu den besten Streaming -Tipps bei Amazon und wurde mit insgesamt drei Oscar s ausgezeichnet. Zuschauer können den mehrfach prämierten Streifen jetzt nachholen, ohne eine separate Miet- oder Kaufgebühr zu zahlen.

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Green Book verbindet ernste Themen wie Rassismus und Diskriminierung mit humorvollen Momenten einer Roadmovie-Geschichte. Der Film gilt als absolut empfehlenswert für Zuschauer, die emotionale Geschichten mit Tiefgang und einer wichtigen gesellschaftlichen Botschaft schätzen. Die Handlung spielt in New York im Jahr 1962 und beschreibt eine ungewöhnliche Freundschaft vor dem Hintergrund von Rassismus und gesellschaftlicher Ausgrenzung in Amerika der 1960er-Jahre.

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Tony Lip, dargestellt von Viggo Mortensen, verdient seinen Lebensunterhalt als Türsteher und Gelegenheitsarbeiter. Als der begnadete afroamerikanische Pianist Dr. Don Shirley, gespielt von Mahershala Ali, einen Fahrer für seine bevorstehende Konzertreise durch die Südstaaten sucht, bekommt Tony den Auftrag. Obwohl die beiden Männer unterschiedlicher kaum sein könnten, machen sie sich gemeinsam auf den Weg.

Während Don Shirley als angesehener Musiker in den Konzertsälen gefeiert wird, begegnet ihm außerhalb der Bühne eine Gesellschaft, die von Rassentrennung und Vorurteilen geprägt ist. Die Beziehung zwischen den beiden Hauptdarstellern entwickelt sich über diese konfliktreiche Reise hinweg zu einer tiefen, gegenseitigen Akzeptanz.

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Schauspielleistungen und Zuschauerstimmen loben den Film

Green Book wird insgesamt sehr positiv von Presse und Publikum bewertet. Besonders die schauselerischen Leistungen von Viggo Mortensen und Mahershala Ali kommen bei Kritikern und Zuschauern gut an. Die emotionale Geschichte über Freundschaft und gegenseitigen Respekt hat sich als großer Erfolg erwiesen.

Ein Zuschauer beschreibt den Film als eine wahre Achterbahn der Gefühle: "Ich habe den Film jetzt schon dreimal gesehen und ehrlich gesagt wird er mit jedem Mal besser. Mal urkomisch, mal herzzerreißend, und der grassierende Rassismus lässt einen vor Wut kochen." Eine andere Meinung nennt die beiden Hauptdarsteller hervorragend gespielt und die Geschichte liebenswert.

Noch ein Kommentar fasst die allgemeine Zustimmung zusammen: "Eine so inspirierende und berührende Geschichte, die eine lebenslange Freundschaft begründete." Zuschauer betonen, dass sie den Film unbedingt ansehen sollten, da er nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregt.