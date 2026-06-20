Green Boots: Die Leiche vom Mount Everest soll geborgen werden

Die Indo-Tibetan Border Police plant die Bergung der Leiche von Green Boots, die seit Jahrzehnten an der Nordostroute des Mount Everest liegt.

Aufgrund seiner giftgrünen Koflach-Stiefel erhielt die Leiche den Namen Green Boots . Nun soll die Leiche im Auftrag der Indo-Tibetan Border Police aus der Todeszone des Mount Everest geborgen werden.

Rund 30 Jahre nach seinem Tod soll der Leichnam des rätselhaften Bergsteigers Green Boots vom Mount Everest geborgen werden. Die sterblichen Überreste liegen seit Jahrzehnten an der Nordostroute des höchsten Berges der Welt (8849 Meter) und gelten als makabres Mahnmal der Gefahren des Höhenbergsteigens. Die Indo-Tibetan Border Police (ITBP) - eine paramilitärische Einheit - sucht derzeit ein auf Höhenbergungen spezialisiertes Unternehmen. Ein Team erfahrener Sherpas soll die Leiche über die tibetische Seite ins Tal bringen.

Die Bergung ist für den Zeitraum zwischen Juni und September vorgesehen. Die Leiche wurde 1996 im Jahr der tödlichen Expedition nahe dem Gipfel in einen Sturm geriet. Während drei von ihnen angesichts des schlechten Wetters umkehrten, setzten die beiden Bergsteiger zusammen mit Tsewang Samanla den Aufstieg fort und kamen wenig später am Berg ums Leben. Die Identität der Leiche ist noch nicht eindeutig geklärt.

Die ITBP geht davon aus, dass es sich um Dorje Morup (†47) handelt, andere Bergsteiger gehen jedoch davon aus, dass die sterblichen Überreste zu dem indischen Bergsteiger Tsewang Paljor (†28) gehören





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