Green Bridge Metals gibt erste Analyseergebnisse des Phase-1-Bohrprogramms bei Titac bekannt

Green Bridge Metals (CSE: GRBM) veröffentlicht erste Ergebnisse des Diamantbohrprogramms im Projekt Titac, Minnesota. Die Analyse bestätigt breite Kupfermineralisierung in oxidischen ultramafischen Intrusionen, mit bedeutenden Gehalten an TiO2 und V2O5. Die Ergebnisse unterstützen das geologische Modell und deuten auf eine Ausdehnung der Mineralisierung hin.

Die Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) hat die ersten Analyseergebnisse ihres Phase-1-Diamantbohrprogramms im Projekt Titac bekannt gegeben. Das Projekt befindet sich im South Contact District des Unternehmens im Nordosten von Minnesota, USA.

Im Rahmen des Programms wurden bei Titac South sechs Diamantkernbohrlöcher niedergebracht. Die Analyseergebnisse der ersten drei Bohrlöcher bestätigen das Vorkommen breiter Abschnitte mit einer Kupfermineralisierung, die mit den oxidischen ultramafischen Intrusionen (OUI) in Zusammenhang stehen. Die Ergebnisse der restlichen drei Bohrlöcher, darunter ein Stepout-Bohrloch zur Erprobung einer zuvor ungetesteten geophysikalischen Anomalie, stehen noch aus. Die ersten Ergebnisse deuten auf eine potenzielle polymetallische Mineralisierung innerhalb der OUI hin, darunter Kupfer (Cu), Titandioxid (TiO2), Vanadiumpentoxid (V2O5) und Elemente der Platingruppe (PGE).

David Suda, President und CEO, kommentierte: 'Wir haben das gesamte sechs Bohrlöcher umfassende Programm bei Titac abgeschlossen und in jedem Bohrloch konnte eine Sulfidmineralisierung festgestellt werden. Die breiten Abschnitte mit Kupfermineralisierung innerhalb der OUI stützen unser geologisches Modell und deuten darauf hin, dass sich die Mineralisierung möglicherweise über das derzeit erprobte Gebiet hinaus erstrecken könnte. Da die Analyseergebnisse der letzten drei Bohrlöcher noch ausstehen, treten wir in eine wichtige Phase bei der Bewertung des potenziellen Ausmaßes des Systems ein.

' Zu den Höhepunkten zählen: Sechs von sechs Bohrlöchern durchteuften eine erkennbare Sulfidmineralisierung. Die ersten Analyseergebnisse bestätigen eine breite Kupfermineralisierung innerhalb der OUI. Bohrloch TS26-005 lieferte 152 m mit 0,31 % Cu, 13,7 % TiO2 und 0,15 % V2O5. Bohrloch TS26-003 lieferte 190 m mit 0,30 % Cu, 11,4 % TiO2 und 0,13 % V2O5, einschließlich 14,0 m mit 0,48 % Cu, 13,8 % TiO2 und 0,13 % V2O5.

Bohrloch TS26-002a lieferte 54,0 m mit 0,20 % Cu, 9,3 % TiO2 und 0,10 % V2O5. Innerhalb der OUI wurde über breite Bohrabschnitte eine Kupfermineralisierung festgestellt. Die Bohrergebnisse stimmen mit den Zielen überein, die aus der 3D-VTEM-Inversionsmodellierung hervorgegangen sind. Auf dem gesamten Konzessionsgebiet wurden mehrere noch nicht erprobte geophysikalische Anomalien identifiziert.

Das Konzessionsgebiet Titac bildet einen wesentlichen Teil des Projekts South Contact Zone im Duluth Complex. Das Projekt beherbergt eine vermutete Mineralressource bei Titac South von 46,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 15 % TiO2. Vermutete Mineralressourcen sind mit hoher Unsicherheit behaftet; es kann nicht davon ausgegangen werden, dass sie jemals in eine höhere Kategorie hochgestuft werden.

Das Bohrprogramm 2026 wurde konzipiert, um die Verteilung der Kupfermineralisierung innerhalb der bekannten Titanressource zu prüfen und die Wirksamkeit der 3D-VTEM-Inversion als Zielinstrument zu bewerten. Die abgeschlossene 3D-Inversionsmodellierung verfeinert die vorläufigen VTEM-Ergebnisse aus dem Mai 2025 und identifiziert eine Reihe von zuvor nicht erkannten Anomalien. Die Analyse der letzten drei Bohrlöcher wird mit Spannung erwartet, da sie das Potenzial haben, das Ausmaß des Mineralisierungssystems erheblich zu erweitern.

Green Bridge setzt seine Explorationsbemühungen fort, um das volle Potenzial des Projekts Titac zu erschließen





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